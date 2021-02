Fredagens Premier League-rykter

Everton-stjerne vurderer å flytte på seg, Chelsea kobles med tyskere og Real Madrid vil beholde Martin Ødegaard.

Rapporter vil ha det til at James Rodriguez ikke trives så godt i England. Været og den fysiske fotballen på balløya skal derfor være grunner til at colombianeren angivelig vurderer å flytte på seg til sommeren, Ifølge Defensa Central så kan Atletico Madrid være et mulig stoppested for playmakeren.

Chelsea skal være interessert i å signere Bayern München-stopperen Niklas Süle, hevder det tyske nettstedet AZ.

Chelsea-manager Thomas Tuchel kobles naturlig nok med flere tyskere om dagen. Jonas Hofmann fra Borussia Mönchengladbach er et annet navn som settes i forbindelse med londonklubben, melder Bild.

Real Madrid skal jobbe i kulissene med å få til en overgang for PSG-stjernen Kylian Mbappé til sommeren. Liverpool og flere andre klubber kobles også med angrepsspilleren, hevder spanske AS. Franske L'Equipe på sin side hevder at det kun er Real Madrid og Liverpool som interesserer spilleren selv.

Real Madrid skal også være villig til å beholde Martin Ødegaard, selv om han nå er på lån i Arsenal. Grunnen til dette skal ifølge Mundo Deportivo være at de anser sjansene for å kapre Erling Braut Haaland fra Borussia Dortmund som større om de også har landsmannen Ødegaard i stallen.

Tottenhams Heung-min Son ønsker ikke å uttale seg om situasjonen rundt en ny kontrakt i klubben og mener det blir «urettferdig» å snakke om dette nå, da avtalen hans med londonklubben varer fram til sommeren 2023, melder The Sun.

Juventus kan komme til å gjøre et forsøk på å hente spissen Moise Kean tilbake fra Everton, skriver Le10 Sport. 20-åringen er for tiden lånt ut til PSG.

Everton skal være interessert i å hente Real Madrid-spilleren Lucas Vasquez foran neste sesong, men kan få konkurranse fra Napoli, ifølge Todofichajes.

Chelsea skal være åpne for å la stopperen Fikayo Tomori gå til AC Milan permanent om de kan få til en avtale der midtbanemann Franck Kessie går motsatt vei, hevder Il Milanista.

Norwich skal være forberedt på å miste backen Max Aarons til en større klubb til sommeren, han skal være ønsket av flere klubber i Premier League, ifølge Goal.

West Bromwich Albion kobles med den engelske spissen Rhys Healey, som spiller i den franske klubben Toulouse, melder Football Insider.

