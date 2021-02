Fredagens Premier League-rykter

Varsler Kylian Mbappé-svar, avslører posisjonen Liverpool helst vil forsterke i sommer og Premier League-klubb skal ha satt prislapp på ettertraktet keeper.

PSGs sportsdirektør Leonardo sier at tiden snart er moden for at Kylian Mbappés framtid skal avgjøres. Angrepsspilleren har kontrakt med den franske klubben fram til sommeren 2022, noe som betyr at han enten må signere en ny avtale med klubben, eller at det trolig kommer en overgang denne sommeren. Leonardo sier at PSG jobber med å få 22-åringen til å signere en ny kontrakt. Sportsdirektøren hevder at forhandlinger med både Mbappé og Neymar er godt i gang, ifølge The Mirror. Mbappé har blitt koblet med både Real Madrid og Liverpool den siste tiden.

Både PSG og Inter skal være interessert i å hente Liverpools Georginio Wijnaldum, som er tilgjengelig gratis etter denne sesongen, melder Le Parisien.

Liverpool kommer etter all sannsynlighet til å prioritere å få inn en ny spiss denne sommeren, uten at det nevnes konkrete navn, skriver Liverpool Echo.

Gelison Bremer, som spiller for italienske Torino, lanseres nå som en mulig forsterkning defensivt for Liverpool, ifølge Tuttosport.

Burnley krever rundt 50 millioner pund om de skal la den ettertraktede keeperen Nick Pope gå denne sommeren, melder Lancs Live. Pope har blant annet blitt koblet med Tottenham.

Både Arsenal og Chelsea har vist interesse for angrepsspilleren Martin Satriano, som til daglig spiller for Inter. 20-åringen sier ifølge Daily Mail at han har en drøm om å spille i Premier League en dag.

Manchester City kommer angivelig til å bli Chelseas største rival i kampen om signaturen til Borussia Dortmund-spiss Erling Braut Haaland, hevder The Star. Nordmannen kobles også med Real Madrid og Manchester United.

Greske PAOK skal være villig til å slippe stjerneskuddet Christos Tzolis til Manchester United for rundt 17 millioner pund, melder The Sun. Den unge spissen skal også være på radaren til Barcelona og Borussia Dortmund.

Norwich-back Max Aarons er en meget populær mann og skal være aktuell for både Bayern München og Manchester United. Norwich ønsker imidlertid rundt 35 millioner pund for spilleren, hevder Express.

Roma har hatt Borja Mayoral på lån fra Real Madrid denne sesongen og nå vurderer italienerne å gjøre overgangen permanent, ifølge Calciomercato.

Maurizio Sarri, som fikk sparken som manager i Chelsea i 2019, skal angivelig ha sagt ja til å returnere til klubben nå i vinter, men fikk likevel ikke sjansen da de blå i stedet ble enig med Thomas Tuchel, melder italienske RAI Sport.

AC Milan skal være bekymret for at en annen klubb skal slå til å utløse utkjøpsklausulen på 50 millioner euro i kontrakten til Ismael Bennacer, ifølge Calciomercato.

