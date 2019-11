Fredrik Aursnes og Leke James fikset Molde-seier i derbyet mot Kristiansund

.. men KBK-profilene mener at de skulle hatt en scoring i den første omgangen.

MOLDE - KRISTIANSUND 2-0

Molde nærmer seg ligatittelen i Eliteserien i større og større grad, og på lørdag ble lokalrival Kristiansund beseiret 2-0 hjemme på Aker Stadion. Dermed ligger mye til rette for at gullet havner i «Rosenes By».

Etter kvarteret spilt så vartet Molde opp med et utsøkt angrep som Fredrik Aursnes fikk æren av å sette i mål, mens Leke James doblet ledelsen for Erling Moes gutter i den andre omgangen.

KBK hadde en scoring annullert i den første omgangen etter at dommer Kai Erik Steen mente at Aliou Coly hindret keeper Andreas Linde i en utrustning i forkant av Flamur Kastratis nettkjenning.

Det fikk spissen fra Oslo til å riste på hodet i pauseintervjuet med Eurosport:

- (Det er) ingenting! Men hva er det? Kaller du det dytting? Jeg spør deg, kaller du det dytting? Det er kontaktsport vi driver med her, men samme det .., sa Kastrati blant oppgitte smil til Eurosports Jonas Bergh-Johnsen.

Heller ikke KBK-trener Christian Michelsen var spesielt fornøyd med at hans lag ikke fikk tildelt scoringen:

- Det er synd vi ikke får den utligningen. Jeg synes den ser soft ut, men jeg har ikke sett bildene. Det er mannfolkidrett vi driver med her, sa Michelsen til Eurosports reporter før andre omgang.

Molde nærmer seg seriegullet i 2019. Slik så det ut da de vant gullet i 2014.

Seieren for Molde betyr at de fortsetter å ta steg mot ligatittelen for Eliteserien 2019. De står med 59 poeng, ni poeng ned til Bodø/Glimt, med én kamp mer spilt enn laget fra nord. Molde har tre kamper igjen av årets sesong.

- Viktig i dag, alle vet hvordan tabellen ser ut. Jeg er veldig fornøyd med åpningen og at vi får 1-0. Så ser jeg at det et er feighet i oss, vi spiller mye sideveis istedenfor å trykke til. Totalt sett, så er det en veldig fortjent seier der vi skaper de aller største sjansene, sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport etter kampen.

Kristiansund står med 38 poeng så langt denne sesongen, og ligger i skrivende stund på en sjetteplass i årets eliteserie. Det er én plass under der havnet etter 2018-sesongen.

- Vi hadde ønsket og drømt om et annet scenario, men vi møter serielederen i dag. Det er et godt lag og det fikk vi kjenne på i starten av kampen, da måtte vi løpe for å henge med. De sjansene vi får må vi sette i kamper som denne, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport etter kampen.

Nettsus begge veier

Det var hjemmelaget som kom best i gang på Aker Stadion, og allerede etter de første to minuttene kunne Kristoffer Haraldseid ha sendte den suverene serielderen i føringen.

Et innlegg fra venstre ble nemlig ikke avklart av Kristiansund, og ballen falt perfekt for den tidligere FK Haugesund-forsvareren. Han avsluttet på volley, men ballen suste utenfor mål.

Molde hadde god kontroll på det som skjedde på eget gress, og etter drøyt kvarteret spilt så kombinerte først Leke James og Mattias Moström på utsøkt vis ute på venstresiden.

Den svenske veteranen fikk slått inn i boksen, og Fredrik Aursnes hadde en ekel jobb med å bredside Erling Moes mannskap i føringen mot Kristiansund.

Bildet illustrerer situasjonen der Aliou Coly ødelegger for Andreas Linde i forkant av Flamur Kastratis annullerte mål. Foto: Eurosport Player (Screenshot)

Kristiansund kriget seg mer og mer inn i oppgjøret, og etter drøye halvtimen spilt gikk Amidou Diop på et fantastisk raid mot Moldes boks. Etter å ha passert flere blåkledde hamret han til fra distanse, men Andreas Linde fikk klasket unna skuddet.

På den påfølgende corneren ble det nettsus for Christian Michelsens gutter da Flamur Kastrati ruvet høyest i lufta. Dessverre for Kristiansund så hadde dommer Kai Erik Steen registret registrert at Aliou Coly hindre Molde-keeper Linde i sin utrustning.

Kastrati hadde muligheten igjen drøye minutter før pause da et innlegg fra venstre falt perfekt for ham på bakerste stolpe. Dessverre for KBK fikk han ikke avslutningen sin på mål.

Dermed kunne Molde senke tempoet i oppgjøret, og hadde få problemer med å ri inn ledelsen til pause. Det var hjemmelaget i blått som ledet etter de første 45 minuttene på Aker Stadion.

James avgjør

Kristiansund startet andreomgangen veldig godt, og i det 52. minutt burde kaptein Dan Peder Ulvestad ha stanget inn 1-1 da han ruvet høyest på et innlegg. Dessverre for bortelaget suste ballen over mål.

Eirik Hestad var utrolig nære ved å doble ledelsen like før timen spilt da han fikk tid og rom til å avslutte på kanten av KBK-boksen. Hans avslutning snek seg like utenfor Sergine Mor Mbayes stolpe.

Det skulle uansett være nettsus for Molde etter at Hestad spilte inn Leke James alene med Mbaye. Nigerianeren gjorde absolutt ingen feil da han bredsidet ballen i mål. Det så ut som offside, men reprisene viste at James var på rett side da han scoret.

KBK forsøkte å skape ny spenning i oppgjøret ved å kaste innpå Liridon Kalludra. Erling Moe og Molde kontret ved å kaste inn Mathis Bolly for å utnytte rommene som bortelaget etterlot seg.

I det 70. minutt så det ut til å lønne seg da nevnte Bolly gikk slått inn mott James. Nigerianeren var høyest på innlegget, men avslutningen suste utenfor Mbayes mål.

Amahl Pellegrino kunne ha redusert i det 74. minutt da den tidligere Godset-angriperen var først på et innlegg fra Coly. Han fikk ikke styrt headingen sin på Lindes mål.

Molde burde ha punktert kampen helt da Etzaz Hussain ble spilt opp på distanse av James. Mbaye fikk en hånd på ballen, og ballen ble liggende og spinne på streken før KBK-keeperen fikk slått unna.

Debutanten i KBK-buret viste seg frem like etter da det var Aursnes som var først på returen, men keeperen var ute og fikk klasket vekk forsøket fra spilleren som scoret kampens første mål.

Bortelaget maktet ikke å spille seg til de store mulighetene på Aker Stadion, hvilket gjorde at ledelsen til Molde aldri var truet. Erling Moes menn tok nok et steg mot seriegullet etter at Kristiansund ble beseiret 2-0.