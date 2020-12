Brann-profilen Fredrik Haugen reiser i romjula til Kypros for å fullføre en avtale med AEK Larnaka.

Den kypriotiske klubben opplyser på sine nettsider at den er blitt enig med Brann om en overgang for midtbanespilleren. Videre står det at Haugen er ventet å komme til Kypros 3. juledag.

28-åringen skal der gjennom en medisinsk test og skrive under en kontrakt på ett og et halvt år.

Haugen har vært i Brann siden 2011.

Ifølge Bergens Tidende kommer Haugen til å forlate Brann gratis. Det skjer selv om han har en kontrakt med laget fram til sommeren.

