Fredrik Krogstad i sjokk etter historisk LSK-nedrykk: - Lyst til å legge opp

Fredrik Krogstad var langt nede etter det historiske nedrykket. Nå etterlyser midtbanespilleren tiltak.

LILLESTRØM-START 4-3 (5-5 sammenlagt, Start rykker opp på bortemålsregelen)

ÅRÅSEN STADION (Nettavisen): Lillestrøm gikk på et historisk nedrykk etter en fotballkamp av de sjeldne på Åråsen onsdag kveld. Start hentet opp Lillestrøms 4-0-ledelse og reduserte tre ganger på seks minutter i andre omgang.

Dermed er sørlendingene klare for Eliteserien, mens Lillestrøm må ta den tunge veien ned til OBOS-ligaen etter 16 290 dager på øverste nivå.

Etter kampen var det ekstremt kaotisk både på og rundt Åråsen. LSK-spillerne barrikaderte seg i garderoben i nærmere én time etter kampen.

Supportere skal etter rapportene fra politiet ha ventet på spillerne utenfor stadion, dermed måtte innsatsstyrkene rykke inn i hjemmelagets garderobe for å geleide de ut av garderoben.

- Lyst til å legge opp

Lillestrøm-spiller Fredrik Krogstad var langt nede etter kampen. Nettavisen fikk til slutt en kommentar fra LSK-stjerne underveis i politiets eskortering av spillerne lenge etter kampslutt.

- Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Akkurat nå har jeg lyst til å legge opp, så enkelt og greit er det. Det går ikke an å beskrive følelsen av å rykke ned. Klubben betyr mye for meg, sier en nærmest sjokkert Krogstad til Nettavisen.

Lillestrøm-spilleren var nådeløs mot eget lag etter det som utartet seg til å bli en fiasko-sesong av dimensjoner.

- Når vi slipper inn tre mål så er det blytungt. En ting er å rykke ned hvis vi blir rundspilt, men Start er jo ikke med i det hele tatt. Vi er klart bedre enn dem, men det betyr ingenting når vi går ned, sier Krogstad.

LANGT NEDE: Lillestrøm-spillerne var langt nede etter nedrykket. Her får Aleksander Melgalvis trøst utenfor Åråsen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Lillestrøm så ut til å sikre Eliteserie-plassen på overlegent vis da Aleksander Melgalvis satte inn 4-0 i det 61.minutt.

Men Martin Ramsland ville det annerledes.

Spissen scoret like så godt ekte hat trick på seks minutter og sendte Kristiansand-klubben bokstavelig talt til himmels.

- Man tenker at det er over, det var mange som så ned i gresset. Men så får vi blod på tann. Dette er det sykeste jeg har vært med på noensinne, sa Ramsland til Eurosport kort tid etter kampen.

- Det er så fjernt

Krogstad slaktet egen klubb i etterkant av kampen. 24-åringen etterlyser grep i klubben.

- Jeg kan ikke se for meg et år i OBOS. Det er så fjernt, det må gjøres noen tiltak her. Vi rykker ned fordi vi var altfor dårlig, så enkelt er det. Ikke fordi vi har vært uheldig, sier Krogstad.

- Hva tenker du selv neste år?

- Jeg har jo kontrakt her, så den må jeg jo forholde meg til.

- Men med tanke på din egen karriere?

- Nei, det har jeg ingen kommentar til, avslutter Krogstad.