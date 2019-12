Fredrik Ljungberg forklarer hvorfor Özil er ute i kulda

Og Arsenal-legende sår tvil om spillerens ambisjoner.

Lørdag hadde Fredrik Ljungberg sin siste kamp som Arsenal-trener, og da også sitt siste laguttak før Mikel Arteta overtar det ansvaret.

Da lagene til Arsenal og Everton ble offentliggjort en drøy time før avspark, var det spesielt et navn som glimtet med sitt fravær:

Mesut Özil.

- Ville uansett ikke spilt han

Tyskeren reagerte med sinne da Ljungberg hektet han av mot Manchester City i forrige Premier League-runde, og sparket hanskene sine opp mot tribunen.

Det falt ikke i god smak hos Ljungberg.

- Özil gikk av banen, tok tingene sine og sparket dem. Jeg fortalte han at det ikke er slik vi gjør det i Arsenal, sa den svenske legenden ifølge The Mirror.

REAGERTE: Mesut Özil var lite blid da Ljungberg valgte å bytte han ut mot Manchester City. Foto: Ben Stansall (AFP)

- Özil var skadet, men jeg hadde uansett ikke tatt han ut til kamptroppen nå. Jeg ønsket å gjøre et eksempel, ta et standpunkt - det er ikke akseptabel oppførsel fra en Arsenal-spiller.

Fremtiden til Özil i Arsenal er også usikker. 31-åringen har blant annet vært koblet til en overgang til Fenerbache i nyere tid, og situasjonen til en av klubbens best betalte spillere blir noe av det første Arteta må ta tak i på Emirates.

Arsenal-legende med klar tale

Tidligere Arsenal-spiller Martin Keown gikk knallhardt ut mot Özil før kampen mot Everton på lørdag, og spekulerte i om spilleren i det hele tatt er skadet - eller om han bare meldte seg skadet fordi han antok at Ljungberg uansett ville benke han.

- Arteta kommer inn i en klubb med flere vanskelige omstendigheter, og Özil er en av utfordringene. Arteta må ta tak i dette, sa Keown.

Og la til:

- Han gikk av banen mot City og var åpenbart ikke fornøyd, men jeg synes ikke han så skadet ut da. Han har sikkert bare tatt seg selv ut, fordi Ljungberg uansett ikke ville spilt han.

Keown er ikke den eneste som er kritisk til Özil. Tim Payton, talsmann for Arsenals Supporters Trust, var ute på sosiale medier og meldte at det kanskje er på tide at man lar tyskeren gå:

- Det kommer til å koste Arsenal 25 millioner pund å betale ut Özils kontrakt. Men det er kanskje verdt det for å få denne sløseren ut ut av klubben, og begynne å se fremover, skriver Payton.

Nå venter en ny æra for Arsenal, som fredag bekreftet at Mikel Arteta er klubbens nye manager. Han satt på tribunen lørdag og så sitt Arsenal spille en nesten fascinerende kjedelig fotballkamp mot Everton, som for øvrig hadde sin nye trener - Carlo Ancelotti - på tribuneplass de og.