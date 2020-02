Fredrik Oldrup Jensen er klar for Vålerenga

Henter Dag-Eilev Fagermo-kjenning.

Vålerenga har i kveld blitt enige med den belgiske klubben Zulte Waregem om en overgang for Fredrik Oldrup Jensen (26), skriver klubben i en pressemelding.

Midtanespilleren har en fortid i Odd, der han spilte under nåværende Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

På lån i Odd i 2019



Han har også spilt for svenske IFK Gøteborg og var tilbake på lån i Odd i 2019.

- Jeg gleder meg til å gå ut på Intility Arena foran våre supportere, sier han til Vålerengas nettside.

- Jeg er en midtbanespiller som er glad i å ha ball og styre spillet, og håper at det er den styrende spilleren de får se, og ikke han som løper etter, sier han.

Han ser fram imot å jobbe videre med Fagermo i osloklubben.

- Det er alltid kjekt å vite at jeg har en trener som vet hva jeg står for. Nå satser vi på at vi sammen kan sørge for noen gode resultater med Vålerenga, sier Jensen.

- Har vist motivasjon for å komme hit



Vålerenga er svært fornøyd med signeringen av Fredrik Oldrup Jensen.

- Fredrik er en spiller som kan spillesystemet og kulturen som Dag-Eilev ønsker å innføre til fingerspissene. Å få inn en slik kapasitet er vi veldig fornøyd med. At Fredrik også har vist stor motivasjon for å komme hit er ekstra gledelig, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen.

Midtabespilleren har bred erfaring fra spill i Eliteserien.

- Med sine 153 kamper fra Eliteserien, samt erfaring fra Allsvenskan og Belgia, forventer vi at Fredrik blir en viktig bidragsyter både på banen og i garderoben, også på en slik måte at vi får frem unge utfordrere rundt han. Vi har forhåpning til at han skal gjøre oss mer konkurransedyktig i kampen om poeng fremover, med sin gode spilleforståelse, gode pasningsfot og robuste fysikk, sier Ingebrigtsen.