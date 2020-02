Fredrik Oldrup Jensen til Vålerenga

Vålerenga ble fredag enig med belgiske Zulte Waregem om en overgang for midtbanespilleren Fredrik Oldrup Jensen. Dermed gjenforenes han med Dag-Eilev Fagermo.

26-åringen debuterte i norsk eliteserie for Odd i 2012 og spilte for klubben inntil han ble solgt til Zulte Waregem sommeren 2017. Året etter var han utleid til IFK Göteborg, før han i fjor var tilbake i Odd på en ny leieavtale. Han var da helt sentral på laget som endte på 4.-plass etter å ha vært med i medaljekampen hele veien.

– Jeg er en midtbanespiller som er glad i å ha ball og styre spillet. Jeg håper det er den styrende spilleren supporterne får se, ikke han som løper etter, sier han til klubbens nettsted.

I Vålerenga blir det et gjensyn med trener Dag-Eilev Fagermo.

– Det er alltid kjekt å vite at jeg har en trener som vet hva jeg står for. Nå satser vi på at vi sammen kan sørge for noen gode resultater med Vålerenga, sier Jensen.

Tidligere fredag ble det for øvrig klart at Lars Tjærnås forlater Vålerenga etter å ha vært klubbens sjefspeider i drøyt to år.

– Vi takker Lars for en fremragende innsats knyttet til å bygge opp speiderapparatet og struktur rundt arbeidet med spillerlogistikk, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til vif-fotball.no.

