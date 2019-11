Fredrik Oppegård leverer varene i Nederland - og forteller hvorfor han valgte bort Liverpool

Liverpool ville se mer til stortalentet, men da hadde han allerede bestemt seg for et annet klubbvalg.

I sommer ble det klart at stortalentet Fredrik Oppegård byttet ut fotball på Valle med fotball i Nederland - nærmere i Eindhoven.

17-åringen, som spiller mest venstreback, dro i utgangspunktet til PSV på lån, men talentfabrikken fra Nederland har opsjon på kjøp når låneavtalen utløper i 2020.

På fredag starter Oppegård etter alle solemerker G18-landslagets oppgjør mot Tyskland i prøve-EM, et oppgjør du kan få med deg direkte i Nettavisen Direktesport.

Se direkte: Tyskland G18 - Norge G18 fredag kl 15

(Kampanje Nettavisen Pluss: Få 1 måned for 1 krone)

- Liverpool ville se mer

Unggutten var først på treningsopphold i PSV på slutten av forrige sesong - og imponerte da såpass at klubben valgte å ta sjansen på han.

Før det hadde også den omskolerte venstrebacken vært på treningsopphold med gigantklubben Liverpool.

- Det var veldig spennende å bli invitert ned dit. Jeg merket at det var ganske mye «røffere» folk der, ikke så veldig familievennlig klubb kanskje. Engelskmenn er nok litt røffe. Men det var veldig kult å trene med de, og flere av de jeg trente med har debutert på A-laget i senere tid, sier Oppegård til Nettavisen.

Oppegård nevner spillere som Ki-Jana Hoever og Bobby Duncan som spillere som utmerket seg under treningsoppholdet.

Hoever ble nylig den fjerde yngste spilleren med mål for A-laget til Liverpool, med målet mot Milton Keynes Dons i Ligacupen tidligere i sesongen.

Oppegård skal ha imponert Liverpool-trenerne såpass at de ønsket å invitere spilleren tilbake for et nytt treningsopphold, men på det tidspunktet hadde allerede PSV meldt seg på i kampen om signaturen til stortalentet.

Se direkte: Tyskland G18 - Norge G18 fredag kl 15



- Jeg hadde ikke et konkret kontraktstilbud fra Liverpool, men de ville se meg mer. Så dabbet det litt av da jeg fikk mer kontakt med PSV. Jeg følte de hadde en mer konkret plan for meg.

G18: Dette er de elleve som startet mot Nord-Irland. Fredrik Oppegård er nummer to fra venstre på første rad. Foto: NFF / www.fotball.no

Den planen har så langt ført til seks kamper fra start for U19-laget til det nederlandske storlaget.

Oppegård forteller at målet på sikt er å trene med de største gutta i klubben, men at forskjellene mellom norsk og nederlandsk fotball allerede merkes på kroppen.

- I starten kjente jeg det i beina at man trener mye hardere her nede, og man trener oftere. Merker det også på intensiteten, det er bedre spillere og det går fortere her. Jeg vil si at alt her nede er mer profesjonelt. Alt fra hva man spiser til alt annet, den individuelle oppfølgingen er noe helt annet. Også hvordan man trener – det er nok kanskje den største forskjellen, forteller U18-landslagsspilleren.

Les også Zlatans avskjedsbilde vekker reaksjoner

Uavklart fremtid

Nå har hverdagen i Eindhoven begynt å sette seg for 17-åringen. Det umiddelbare oppstyret rundt signeringen har lagt seg - og han har kommet på plass i et ordentlig hjem.

- De første ukene var det mye gøy. Fly ned i forbindelse med signeringen, forventningene man har og alt det der. Nå har det roet seg litt ned og jeg har flyttet inn hos en vertsfamilie. Man merker jo at man savner hjemmet litt – spesielt venner og familie. Det har vært veldig bra å ha Mathias her nede, han har hjulpet meg masse.

Mathias Kjølø har allerede spilt for PSV siden 2017, og har vært en trygg havn for Oppegård etter overgangen fra Vålerenga. Nylig fikk den lille norske gruppa et ekstra tislkudd med Herman Geelmuyden, som blir PSV-spiller ved årsskiftet.

Akkurat hva som venter i fremtiden for Oppegård er ikke godt å si, men selv har 17-åringene ambisjonene klare.

- Vi har ikke snakket om fremtiden ennå, men målet mitt er å fortsette i denne klubben. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan jeg håndterer den nye venstreback-posisjonen min, og trenerne er fornøyd med utviklingen min.

HJEMMEBANEN: Hvis Oppegård fortsetter utviklingen sin, kan dette bli hans nye lekestue: Philips Stadion i Eindhoven. Foto: Rob Engelaar (AFP)

I skrivende stund er Oppegård med resten av G18-landslaget til Norge i Belfast, i forbindelse med prøve-EM. Norge har allerede spilt en kamp i turneringen - en kamp som til slutt endte 3-0 til Norge etter mål av Emil Konradsen Ceide, Thomas Rekdal og Noah Holm.

- Det var en helt ok kamp, men de spilte med fem bak, så det var vanskelig for backene våre å komme høyt i banen før hvilen. Vi endret litt taktikk i pausen, og det ble enklere for meg og backpartneren min da. Stemningen er bra i troppen, og det er jo veldig deilig for meg å få et lite avbrekk fra Nederland og, snakke litt norsk med gutta og alt det der, forteller PSV-spilleren - og legger til følgende om Tyskland som venter på fredag:

-De er et veldig bra lag med gode individuelle spillere, et par hakk opp fra Nord-Irland.

Fredagens oppgjør mot Tyskland har avspark klokken 15.00 - og kan sees direkte her!