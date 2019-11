Fredrikstad-ildsjel Christian Brevik samler inn penger så fattige barn får sett FFK spille

Under en treningsøkt i regi av Fredrikstads fotballskole fikk Christian Brevik en idé. Nå kan den gi glede til mange barn i Fredrikstad.

På fotballskolen var det nemlig noen barn som snakket om de skulle dra og se Fredrikstad spille hjemmekamp.

Brevik hørte det ene barnet forklare de andre at han ikke hadde mulighet til å gå - fordi broren var på forrige kamp.

Familien hadde ikke råd til å betale billettprisen.

- Da tenkte jeg «hvor mange unger har det sånn?» forklarer Brevik til Nettavisen.

Ønsker å involvere lokale idrettsklubber

- Hvor mange unger ønsker å dra på stadion, men som ikke har en økonomisk situasjon som tillater det? Vi har som mål å kjøpe inn 100 sesongkort, som skal ligge under juletreet til barn som ikke har mulighet til dette ellers. Det skal være et personlig sesongkort, som skal gi barna noe å glede seg over, forklarer Brevik videre.

Brevik er et kjent ansikt i Fredrikstad-miljøet. Han driver blant annet podkasten «Skudd Fra Hofta», som tar for seg det som rører seg rundt Fredrikstad Fotballklubb.

Han har også mange års fartstid som sportskommentator for Fredriksstad Blad - og har generelt et brennende engasjement for Fredrikstad.

Dette engasjementet håper han nå å overføre til den yngre generasjon, spesielt de som kanskje ikke ville fått muligheten til å oppleve det ellers.

Brevik er veldig opptatt av å gjøre dette i skjul - slik at barn ikke føler de blir hengt ut som fattige.

- Vi kommer til å gå rundt å snakke med de lokale idrettsklubbene. Vi må snakke med trenerne der, om de kan tipse oss om noen – noen de føler trenger et sesongkort. Det er veldig viktig for meg at dette skal gjøres så skånsomt som overhodet mulig. Det skal ikke være sånn at man pekes ut fordi man ikke har råd til å kjøpe et sesongkort selv. Barna kommer ikke til å få sesongkort ved siden av hverandre på stadion, de plasseres på vilkårlige steder slik at de ikke kan «pekes ut», forteller Brevik.

Fredrikstad-mannen forteller at FFK er et naturlig samtaleemne på skolene i Østfold-byen.

- Jeg vil at flere barn skal kunne være med på den samtalen – ved å kunne dra på stadion. Håpet er hvert enkelt barn skal få et sesongkort og skjerf, sånn at det ligger under juletreeet fra FFK, legger ildsjelen til.

FYLLES OPP: Hvis Brevik får det som han vil, kan flere av disse tomme setene neste sesong bli fylt av barn som ellers ikke ville hatt muligheten til å se sitt Fredrikstad. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

- Håper klubben er takknemlige

I skrivende stund har innsamlingen fått inn i overkant av 15.000 kroner.

Et sesongkort koster 600 kroner. Dermed har det allerede blitt samlet inn nok til over 20 sesongkort, men ambisjonene strekker seg som allerede nevnt lenger enn som så.

Beløpet ble samlet inn på de to første dagene, og Brevik innrømmer at det gjelder å være påskrudd for å holde interessen oppe. Dessuten har ikke klubben meldt seg på prosjektet riktig ennå.

- Klubben er involvert i den grad at pengene går til dem – og at de har godkjent prosjektet. Jeg håper jo at de er takknemlige da. Både fordi man får fremtidige supportere på stadion, som ellers ikke ville hatt mulighet. De får jo også salg på sesongkort – de får jo forhåpentligvis 70.000 kroner på konto.

Fredrikstad-entusiasten er også klokkeklar på at dette ikke nødvendigvis handler om klubbtilhørighet, eller hvilken by du er fra. Dette handler ene og alene om å gi noe fint til de som virkelig trenger det.

- Når man ser inntektene som kommer inn, så blir man jo stolt over å være fra Fredrikstad. Veldig stolt over at mine medborgere gir. Til og med folk fra Sarpsborg har gitt Jeg har fått meldinger fra «særpinger» som sier at dette er så flott at dette vil de være med på, sier Brevik.

Og legger til:

- Iblant må vi se forbi rivaliseringen og tenke at dette er barn som har glede av fotballen, som kan få forbilder og sånne ting. De bryr seg jo ikke om nivå, de vil bare på stadion å ha det gøy med vennene sine. Samme om FFK scorer mål mot Rosenborg eller Vidar, de vil oppleve gleden med 4000 andre på stadion. Den gleden skal jeg gi de, sammen med resten av Fredrikstad som er med på spleiselaget!

Til tross for at innsamlingen er Breviks eget prosjekt - er han klar på at alle de hyggelige tilbakemeldingene ikke bare burde gå til han, men også til alle de som ønsker å støtte saken.

- Jeg får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger her, men folk må ikke glemme at det ikke er jeg som gir disse pengene. Dette er et spleiselag med hele byen! Dette handler om kjærlighet til fotball – og det å gi en bedre hverdag til noen som er glad i fotball. Tenk deg hvor stolt en gutt eller jente kan bli med sitt personlige sesongkort og skjerf, vel vitende om at de kan dra på alle kamper uten at det koster de noe som helst. Selv som erkerød, så handler det ikke om hvilket lag du holder med, denne gleden unner jeg alle, sier Brevik avslutningsvis.

Daglig leder i FFK, Joacim Heier, applauderer innsamlingsprosjektet til Brevik når Nettavisen tar kontakt.

- Vi er veldig imponerte og glade over tiltaket. Vi er veldig støttende og positive til et slikt prosjekt, det er flott at barn som kanskje ellers ikke ville fått muligheten nå får se Fredrikstad spille live. Det er selvfølgelig flott at vi som klubb får «sluttproduktet» her.

Heier legger til at klubben på nåværende tidspunkt ikke kommer til å involvere seg ytterligere i prosjektet.