Fredrikstad mot KFUM i opprykkskampen

KFUM Oslo blir Fredrikstads motstander i opprykkskvalifiseringen til neste års 1. divisjon i fotball.

Det ble klart etter at KFUM slo Egersund 3-1 i siste serierunde i 2. divisjon avdeling 2 lørdag. Samtidig måtte Hødd nøye seg med 2-2 borte mot Nardo. Dermed må klubben fra Ulsteinvik forberede seg på en ny sesong på tredje nivå.

Moses Dramwi Mawa, Lars Olden Larsen og Robin Rasch scoret målene for KFUM i 3-1-seieren over Egersund. Den sikret KFUM annenplassen på tabellen bak for lengst opprykksklare Skeid.

Til slutt skilte det to plussmål ned til tabelltreer Hødd på plassen bak.

Ulsteinvik-klubben kom under med to mål mot Nardo lørdag, men slo tilbake mot slutten og utlignet etter scoringer av Magnus Mykebust og Bendik Rise. Ett poeng var likevel ikke nok.

I avdeling avsluttet opprykksklare Raufoss sesongen med 2-3-tap for Bærum, mens Fredrikstad hadde små problemer med å slå Alta 4-2 på hjemmebane.

Nå starter forberedelsene til opprykkskvalifiseringen for mannskapet til Per-Mathias Høgmo.

Nybergsund, Hønefoss og Stabæks 2.-lag rykket ned fra 2. divisjon avdeling 1 lørdag. Fra avdeling 2 må Flekkerøy, Vålerenga 2 og Vard Haugesund ta den tunge turen ned i 3. divisjon.

For Nybergsunds kom nedrykket etter uavgjort i en ren nedrykksfinale mot Odds 2.-lag. Det er 18 år siden askeladden sist var på nivå fire. Odds nest beste kunne juble for fornyet 2.-divisjonskontrakt.

Flekkerøy falt under streken i siste runde. Til slutt var det målforskjellen som sendte sørlandsklubben ned.

(©NTB)

Mest sett siste uken