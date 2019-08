Frekk hælflikk fra Hovland sørget for poengdeling i Skien

Even Hovland, her i aksjon mot Fitim Azemi og Tromsø, scoret mot Odd og sørget for 1-1. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Rosenborg slet stort i den første omgangen mot Odd, men løftet seg de siste 45 minuttene. Even Hovland sørget for at det ble 1-1 med en lekker scoring.

1-1 gjør at Rosenborg nå ligger åtte poeng bak serieleder Bodø/Glimt og fem bak Odd med 12 kamper igjen. Uten Samuel Adegbenro, Anders Konradsen, Marius Lundemo, Tore Reginiussen og Alexander Søderlund fra start, som hviles inn mot onsdagens viktige mesterligakvalifisering mot Dinamo Zagreb, spilte Rosenborg en meget svak omgang og en god omgang mot Odd. Først sendte Birk Risa hjemmelaget opp i føringen da ballen traff ryggen hans og endte i mål. Etter drøye timen utlignet Even Hovland med en frekk hælflikk. – Vi har vært mye på reise og spilt mange kamper. Da gjelder det å forberede hodene mentalt. Noen er veldig flinke til det, mens andre har Rosenborg-skolen å gå på der, sa Rosenborg-trener Eirik Horneland til Eurosport etter oppgjøret. Poengdelingen gjør at Rosenborg ikke har vunnet i Skien i serien siden 2015. I 2016 vant Odd 1-0, i 2017 1-0, og i 2018 ble det 1-1. – Vi må bli bedre borte, fortsatte Horneland. – Vi skulle helst hatt tre poeng for å få heng på de der oppe. Vi ga dem et billig mål før pause. Vi har ballen mye, men mangler det siste lille foran boksen, sa Hovland til Eurosport. Ny tillit for unggutta Både Emil Konradsen Ceide og Erik Botheim hadde fått fornyet tillit i serien etter deres oppvisning mot Tromsø forrige helg. I tillegg var Gustav Valsvik, Gjermund Åsen og Anders Trondsen inne etter å ha startet på benken mot Maribor tirsdag. Torgeir Børven hadde en enorm mulighet allerede etter ni minutter, men André Hansen vartet opp med en mesterlig redning fra kloss hold. På den påfølgende corneren raget Birk Risa høyest og satte inn 1-0 med ryggen mot mål. Det var hans første mål i Eliteserien denne sesongen. Utover i omgangen kjørte Rosenborg oppgjøret, men klarte ikke skape all verdens. Sondre Rossbach i Odd-buret hadde god kontroll på det som kom. Sliten Jensen tatt av I pausen ble en sliten Mike Jensen tatt av. Eirik Horneland begrunnet det med at det er et tøft kampprogram i tiden som kommer. Et drøyt kvarter ut i den andre omgangen utlignet Even Hovland. Vegar Eggen Hedenstad slo et smart frispark og fant Hovland, som hælflikket inn 1-1. Like etter scoringen ble Botheim tatt av til fordel for Alexander Søderlund. Unggutten som var høyt og lavt mot Tromsø fikk ikke til noen ting mot Odd. Det endte med poengdeling i Skien, uten at noen av lagene klarte å skape noe særlig trykk på tampen. Rosenborg kjørte den andre omgangen, men fikk ikke hull på byllen. Nå rettes alles øyne inn mot onsdagens første kamp mot Dinamo Zagreb i Kroatia. (©NTB)