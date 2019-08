Fremdeles uklart når Liverpool-keeper Alisson er tilbake

Liverpool-keeperen skadet seg i serieåpningen mot Norwich. Nå kommer Liverpools keepertrener med en oppdatering på brasilianerens skadesituasjon.

Det var i 4-1-seieren hjemme mot Norwich i serieåpningen av den nye Premier League-sesongen, at Liverpools brasilianske sisteskanse skadet seg.

Rekordsigneringen skadet seg i leggen og måtte forlate banen på Anfield. Siden har han ikke vært å se på banen for Merseyside-klubben.

Nå har Liverpools keepertrener John Achterberg uttalt seg om Alissons skadesituasjon. Det er ikke nødvendigvis oppløftende nyheter for Liverpool-fansen.

- Det er vanskelig, men du må forsøke å se fremover og være positiv. Du må forsøke å snu det negative til noe positivt, sier Achterberg i et intervju til The Athletic.

- Vi må vente å se

I Alisson sitt skadefravær har Liverpools nye reservekeeper, spanske Adrian, fått sjansen mellom stengene. Den tidligere West Ham-keeperen ble den store helten i Supercup-finalen mot Chelsea, da Liverpool sikret seg et nytt trofé i Istanbul etter straffesparkkonkurranse.

I neste kamp borte mot Southampton viste dog Adrian at han også har sine svakheter. Et svakt utspill ble snappet opp av Danny Ings, som satte inn reduseringen i 2-1-seieren.

Allikevel må Liverpool belage seg på at spanjolen skal vokte målet en periode fremover, all den tid Alisson enda ikke er skadefri.

- De (legene) har ikke gitt oss noen konkret periode han vil være borte, siden det er vanskelig å si hvor fort skaden vil leges. Det er helt opp til legene. Det er en landskamppause snart, og vi må vente å se hvor lang tid det vil ta etter den, sier Achterberg til The Athtletic.

God start

Keepertreneren bekrefter at de er optimistiske med tanke på 650-millionermannens opptrening.

- Alisson klarer seg. Han er til behandling hver dag og de forsøker å gjøre han klar. Han klarer å gjøre noe fysisk trening i treningstudioet uten å belaste beinet, sier Achterberg til The Athletic.

Liverpool har fått en god start på sesongen til tross for skaden på sitt ubestridte førstevalg mellom stengene.

To seire på to mulige kamper i Premier League, i tillegg til Super Cup-tittelen er status etter de tre første kampene denne sesongen for Jürgen Klopps mannskap.

Liverpool tar imot Arsenal til kamp på Anfield, lørdag kl 18.30.