Fremskyndet oppstart for Toppserien og OBOS-ligaen

Klubbene i de to ligaene kan starte opp 14 dager tidligere enn planlagt, bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

- Tirsdag besluttet NFF, etter gjennomført kartlegging og klare tilbakemeldinger fra klubbene på de ulike liganivåene, at klubbene i Toppserien og OBOS-ligaen kan starte opp med fotballtrening fra 25. mai, fremskyndet 14 dager fra opprinnelige dato, heter det i pressemeldingen fra NFF.

Dette innebærer samtidig at oppstart seriespill kan flyttes noe frem, påpeker de.

- Basert på gode erfaringer med oppstart for trening i Eliteserien og etter innspill og ønske fra ligaforeningene og klubbene i både OBOS-ligaen og Toppserien, har vi i dag besluttet at oppstart for fase 2 kan starte 14 dager tidligere enn opprinnelig planlagt. Det vil si at klubbene i de nevnte ligaene vil kunne starte med fotballtrening tidligst førstkommende mandag, 25. mai, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, i en uttalelse.

Dette er selvsagt under forutsetning av at NFFs protokoll for trening følges, påpeker han.

- Vi opplever at klubbene er sterkt motiverte for å komme i gang neste uke og at det jobbes godt og konkret med å klargjøre det som skal til for å kunne sparke i gang, sier Bjerketvedt.

Kulturminister Abid Raja sier i en uttalelse at han er veldig glad for at Toppserien og OBOS-ligaen nå også snart får starte opp igjen, etter gode erfaringer fra oppstarten av Eliteserien.

- Jeg har hatt en god dialog med Norges Fotballforbund, og vært tydelig på at også kvinnefotballen må få starte opp innenfor gjeldende smittevernregler. Regjeringen jobber videre med de økonomiske tiltakspakkene for idretten, og har varslet at vi innen 29. mai kommer tilbake med innrettingen på denne. Jeg ivrer for at breddeidretten for barn og unge også skal få åpne opp igjen så snart dette er smittevernfaglig forsvarlig. Jeg forstår godt alle de barn og unge som er utålmodige etter å få starte opp normal aktivitet, og vil gjøre det vi kan for å legge til rette slik at dette kan skje, sier kulturministeren.

Oppstart av kamper i Toppserien og OBOS-ligaen planlegges første uken i juli, opplyser NFF.

- Detaljer og justert spilleplan vil bli diskutert med interessegrupperinger og rettighetshavere, skriver forbundet.

