Frida Karlsson (20) røper nye VM-detaljer: - Det ble for mye

Det svenske langrennstalentet åpner opp om gjennombruddet.

Hun tok en hel skiverden med storm da hun under VM i Seefeld gikk inn til sølv på kvinnenes 10 kilometer intervallstart, bare tolv sekunder bak Therese Johaug (31). I et åpenhjertig intervju med Expressen innrømmer Frida Karlsson at alt hysteriet rundt VM gikk til hodet på henne.

I etterkant av VM-suksessen, hvor hun også var med på å ta VM-gull på stafett og bronse på tremila, sier at suksessen ble for mye å håndtere for en ung kvinne.

- Det har vært litt nytt, det må jeg si. Jeg har gode folk rundt meg som hjelper meg, men det var vanskelig å forstå hva man hadde gjort i løpet av sesongen. Jeg tok kanskje ikke den pausen i vår som jeg hadde trengt for å komme meg ned på jorda. Midt oppe i alt flyttet jeg, og det ble for mye, helt enkelt. Jeg startet å sette høyere krav til meg selv og jeg mistet meg selv litt. Jeg startet å tenke på meg selv mer som en langrennsløper enn som Frida Karlsson, forteller 20-åringen til Expressen.

Drama i forkant

Også i forkant av VM opplevde Karlsson problemer. Den gangen handlet det dog om sykdom. Under junior-VM i Lahti i januar gikk hun fenomenalt godt og vant to gull. Disse gullene kostet likevel dyrt, ettersom konkurransene ble gjennomført i 20 minusgrader. Hun fikk problemer med luftveiene og pådro seg en forkjølelse. Det hele gjorde at hun ble usikker på om hun kom til å få delta i VM i det hele tatt.

- Jeg trodde nok at det var kjørt for meg, at jeg ikke skulle få noen VM-billett. Men jeg kom med, og det var en veldig god beskjed å få. Det var hardt, men jeg er takknemlig for at jeg bli tatt ut til VM til slutt, forklarer Karlsson, som synes det hele var smådramatisk.

MEDALJER: Frida Karlsson imponerte stort under VM i Seefeld. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Bedre kontroll

Karlsson kom seg til VM og leverte over all forventning. Nå forteller hun også at hun igjen har fått kontroll på seg selv og livet. Hun har trent noen økter utenfor landslaget for å samle seg, men i disse dager har hele den svenske langrennstroppen fellessamling i Karlssons hjemsted, Sollefteå.

På denne samlingen får Karlsson på ny skryt fra både landslagssjefen og sine kollegaer. De er alle sikre på at 20-åringen blir skummel å møte i skisporet til vinteren.

- Hun blir absolutt å regne med i vinter, sier Charlotte Kalla (32) om lagvenninen.

Les flere langrennsnyheter her: