Frida Karlsson: – De må dopingteste oss mer

Langrennsstjernen Frida Karlsson er kritisk til at det er blitt færre dopingtester under koronapandemien. – Vi har ikke glemt dere, lover svenske dopingjegere.

Frida Karlsson er svenskenes nye stjerneskudd i langrennssporten, og det er ventet at hun vil ta opp kampen med Therese Johaug og de norske essene denne sesongen.

Karlsson: - Det uroer meg veldig

Hun er ikke dopingtestet siden hun vant tremila i Holmenkollen i mars.

– I fjor ble jeg testet to ganger i samme periode. Nå har det vært for lite, og det uroer meg veldig. Jeg vil bli testet og bidra til å sørge for at vi har en ren idrett, sier Karlsson.

Charlotte Kalla er enig med den unge stjernen. Kalla er blitt testet, men langt mindre enn tidligere. Hun er urolig for at dopere slipper unna.

– Hvis det er sånn i de andre landene også, så ja, litt, sier hun.

Åke Andrén-Sandberg i dopingkommisjonen til det svenske idrettsforbundet, bekrefter at færre testes, men understreker at utøverne ikke er bortglemt.

– De vi kjenner godt og har gode kontakter med, ligger vi litt lavere med. Vi satser på de miljøene der vi er redde for at det skal finnes dopingsaker, sier han.

Krisemøte

Tidligere denne uken ble det kjent via den svenske avisen Expressen at det har vært en utfordrene vår og sommer for de svenske langrennsjentene.

Avisen skrev at det hadde vært intern misnøye med flere ting etter forrige sesong og at det i juni ble holdt et skikkelig oppvaksmøte i laget.

Misnøyen skal blant annet ha handlet om treningsleirer, fokuset på styrketrening og stemningen som trenerne Magnus Ingesson og Stefan Thomson spredte i gruppen.

For flere skal det ha vært såpass ille at de har vurdert å bryte med laget, skrev Expressen.

- Det har vært masse snakk om dette. Det har vært en rekke ulike meninger. Noen har vært fornøyd, andre har vær mindre fornøyd og da er det viktig med nok takhøyde til at vi kan være ærlige og så komme oss videre, sa stjernen Linn Svahn til Expressen.

- Det føles trygt nå

Nevnte Frida Karlsson mener møtet i juni var helt avgjørende.

- Vi snakket om alt og tok det fra bunnen av. Det føles trygt nå, sa hun.

Karlsson har tidligere gitt uttrykk for at hun ønsker å påvirke treningen mer.

Charlotte Kalla sa til avisen at hun ikke ønsket å gå inn på detaljer om disse samtalene, men påpekte hvor viktig det var å støtte hverandre, ta ansvar, være gode på å koble ut og respektere hverandre.

