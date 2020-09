Frida Karlsson har tatt avgjørelse om Northug-merkevaren

Den svenske skistjernen (21) har tenkt seg nøye om etter at Petter Northug ble stoppet for råkjøring den 13. august, men føler seg nå trygg på at hun har tatt rett valg.

Det skriver svenske Aftonbladet mandag kveld.

Den svenske skiyndlingen er sponset av Northugs brillemerke, men har vurdert situasjonen etter at trønderen ble stoppet av politiet etter at han kjørte i 168 kilometer i timen i en 110-sone den 13. august i år.

LES OGSÅ: Tennislegenden Boris Becker med råd til Petter Northug: - Du kan ikke forvente at du lykkes over natta

- Viktig for avgjørelsen

I etterkant av hendelsen sto den tidligere skikongen fram med at han over en lengre periode har hatt et rusproblem og at han nå ønsket å få bukt med dette,

- Vi har hatt kontakt hele veien og jeg har bestemt meg for å fortsette samarbeidet med merkevaren Northug, sier Frida Karlsson til svenske TT.

Da Northug ble stoppet var det mistanke om at han var ruset bak rattet, men i starten av september ble det klart at testene tatt på stedet skal ha vært negative.

- For meg var det viktig at han var ren da han satte seg i bilen. Det var viktig for avgjørelsen min, sier Karlsson.

LES OGSÅ: Ekspert om Northug: Kan gi TV 2 en vanvittig rekord

- PÅ en måte må man skille litt mellom person og bedrift. Merkevaren er mer enn bare Petter og vi har hatt en bra samarbeid og jeg trives med dem, sier hun.

Tok kontakt med Northug

Karlsson forteller at hun har vært i kontakt med Northug selv.

- Petter er et menneske som alle andre og han gjør feil. Han kjørte for fort og har hatt et problem med å finne seg til rette etter at han la opp. Han behøver hjelp og han ønsker å ta den hjelpen. Som kompis vil jeg støtte ham, sier hun.

- Vi har hatt en liten dialog. Jeg har sagt at han må gjøre det han kan for å finne lykken og bli bra igjen. Det jeg har fått inntrykk av, er at det var en alarmklokke som ringte for hans del og at han virkelig ønsker å forandre seg, sier Karlsson.

Halvfarsson fortsetter

Calle Halvfarsson er en annen svenske som samarbeider med Northug-merket og han har tidligere gitt uttrykk for at han også ønsker å fortsette med det.

LES OGSÅ: NRK-profil Torgeir Bjørn tror Petter Northug reiser seg igjen

- Det er klart at det alltid finnes to sider av saken når det kommer til sånne ting. Det er de som mener man bør si nei og bare vende en person ryggen. Men det er også de som mener det er bra at en ikke driter i det og i stedet hjelper en venn.

- Jeg har fått høre begge deler, men mest av det positive. De synes det er bra at jeg stiller opp. Det er bedre å hjelpe, har Halfvarsson sagt ifølge Aftonbladet.