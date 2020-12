Frida Karlsson om Northug-dommen: – Rettferdig

Frida Karlsson mener fengselsdommen mot Petter Northug er rettferdig, men har likevel bestemt seg for å fortsette samarbeidet med den tidligere skistjernen.

Den svenske langrennsyndlingen har vært sponset av Northugs brilleselskap siden november i fjor, og sier at Northugs fengselsdom ikke vil påvirke samarbeidet.

– De har virkelig støttet meg i mine opp- og nedturer, og nå kjenner jeg at det er tid for å gi tilbake og støtte når det er tøft for dem, sier Karslon til nyhetsbyrået TT.

Northug ble mandag dømt til sju måneders ubetinget fengsel og tap av førerkortet på livstid for råkjøring og oppbevaring av narkotika. Han godtok dommen etter en kort tenkepause.

– Han skal jo få samme straff og bli behandlet som hvem som helst. Det han har gjort er riktig ille, så det er vel en rettferdig dom, sier Karlsson.

Hun sier at dommen ikke påvirker hvordan hun ser på Northug som idrettsutøver, men er klar på at personen Northug nå må gjøre endringer.

– Det har han vært veldig tydelig på at han skal gjøre, sier Karlsson.

(©NTB)

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar