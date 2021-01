Frida Karlsson står over Lahti-rennene

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson deltar ikke i verdenscuprennene i Lahti neste uke, melder landets skiforbund.

21-åringen brøt Tour de Ski etter seks av åtte etapper etter å ha blitt skadd i et uhell på hotellrommet mellom 4. og 5. etappe.

Karlsson er i trening igjen etter å ha droppet sprinten lørdag og den avsluttende klatreetappen i Val di Fiemme, men hun blir likevel ikke med den svenske troppen til Finland.

– Jeg føler meg bra. Denne uken blir det fokus på rehab, men jeg kan stort sett trene som vanlig. For å være helt på den sikre siden og ikke stresse i gang noe kommer jeg til å stå over Lahti for å være 100 prosent klar til kamp på hjemmebane i Falun helgen etter, sier Karlsson i en pressemelding fra Sveriges skiforbund.

Det er skiathlon og stafett i Lahti 23. og 24. januar.

(©NTB)

Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021