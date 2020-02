Frida lærer i dag og vinner i framtiden

Ekspert Torbjörn Nordvall hyller måten det svenske landslaget nå tar vare på superstjernen Frida Karlsson (20), men kommer også med en advarsel.

Dette er et meningsinnlegg fra Torbjörn Nordvall.

Det er både klokt og framsynt av den svenske landslagsledelsen å ikke la den offensive energibunten Frida Karlsson (20) gjennomføre hele Ski Tour 2020, med seks konkurranser på ni dager.

To konkurranser holder i massevis.

Det svenske naturtalentet lærer i dag og vinner i framtiden.

Etter 70 dagers fravær fra konkurranse på grunn av helsemessige årsaker gjorde Frida Karlsson comeback i søndagens verdenscuprenn over 10 kilometer (fristil) fellesstart på Lugnet i Falun.

Sollefteås supertalent lyktes over forventning.

Karlsson startet helt vanvittig fra sin posisjon langt bak i feltet og var bare etter noen kilometer i rygg på norske Astrid Uhrenholdt Jacobsen – med Therese Johaug, Ebba Andersson og Heidi Weng på skuddhold.

Karlsson imponerte stort med en uvanlig stor fart på skiene. Den naturlige jenta fra Ångermanälvens strand har noe helt ekstra både i og utenfor sporet.

Konkurranseinstinktet hennes kan flytte fjell, mens evnen til å kommunisere gjennom media er som om hun har levd et langt liv i rampelyset.

Det er herlig å både se og høre Karlsson opptre.

Med minimal trening – stort sett rolige entimesøkter i over to måneder – orket ikke Karlsson å holde trykket oppe hele veien i Lugnet-terrenget denne gangen. Hun ble til slutt nummer ni.

Det er strålende, mener jeg.

I tillegg til Karlssons suverene måte å gå langrenn på, er hun også elsket av media, publikum og fans for å være den åpne personen hun er og for det hun sier og gjør.

Det finnes få i langrennsverdenen som så raskt har tatt skifolket, i for eksempel Sverige og Norge, med storm. Varemerket er brennhett.

Gleden, holdningen, og karismaen går rett gjennom TV-ruten. På idrettsgallaen i Globen, Stockholm, fikk hun motta prisen for Årets nykommer i Sverige. Hun var også på Årets lag sammen med Charlotte Kalla, Stina Nilsson og Ebba Andersson.

Frida Karlsson vegret seg ikke for å holde takketalen.

Det siste hun sa, festet seg på netthinnen min.

- Jeg taper aldri, enten så vinner jeg, eller så lærer jeg noe.

Det er kloke ord, Frida!

I vinter lærer du nok mer enn du vinner. Og det kan bli gull verdt i mesterskapene som kommer.

De to individuelle medaljene i Seefeld i 2019 (sølv på 10 kilometer og bronse på 30 kilometer), pluss stafettgullet, gjorde at Frida Karlsson på bare en uke i februar 2019 fikk stjernestatus og ble et stort forbilde for mange.

Man kan trygt si at Karlsson ble hysterisk populær, noe som gjenspeilet seg i Falun i helgen der hun ga intervjuer på løpende bånd og fortalte om sine følelser, sin hverdag og treningen under konkurranseoppholdet.

Her kan vi virkelig snakke om å være i fokus.

Ettersom det mest sannsynlig var helhetsbelastningen forrige sesong som fikk det til å «tippe over» den berømte knivseggen etter verdenscuppremieren i finske Ruka, så føles det i min verden helt rett at landslagsledelsen matcher Karlsson med stort ansvar inn i konkurransesirkuset igjen.

Det verste som kan skje er jo at hun går på en ny smell.

I tidligere innlegg har jeg vært kritisk til det medisinske apparatet i både Sverige og Norge.

Jeg har ment at de dro i nødbremsen for sent i tilfellene med både Frida Karlsson og Ingvild Flugstad Østberg. Forbundene burde hatt bedre kontroll og kommunikasjon med utøverne over sommeren og høsten, slik at lampene ikke hadde behøvd å lyse rødt og konkurranseforbud bli ilagt.

Denne gangen synes jeg det medisinske apparatet til svenskene, med den ansvarlige legen Magnus Oscarsson i spissen, skal ha cred for en logisk og fornuftig avgjørelse.

- Det å gå hele touren vil bli for mye belastning i dette tilfellet, sier landslagslege Oscarsson i en pressemelding.

Nå blir det to konkurranser på Karlsson, i stedet for seks på ni dager mellom 15-23. februar: De to innledende i Östersund, 10 kilometer (fristil) med intervallstart og 10 kilometer (klassisk) jaktstart.

Frida Karlsson er helt klart på G. Det er det ingen tvil om etter å ha sett henne i Falun.

Selv om Karlsson selv ikke liker utspill som å «skynde seg langsomt» og «et steg om gangen», så er jeg overbevist om at passe belastning og tid til trening, er bedre på nåværende tidspunkt enn å smelle til i hundre mot Johaug og kompani, svare på tusenvis av spørsmål fra media og tilfredsstille entusiastiske sponsorer.

Framtiden er din, Frida!

Så lenge alt skjer med fornuft og balanse, slik det nå ser ut til å gjøre.

/Torbjörn Nordvall

P.S. Program Ski Tour 2020

​Lørdag 15/2: 10/15 km individuell start (F), Östersund

​Søndag 16/2: 10/15 km jaktstart (K), Östersund

​Tirsdag 18/2: sprint (F), Åre

​Torsdag 20/2: 38 km masstart (F), Storlien-Meråker

​Lørdag 22/2: sprint (K), Trondheim

​Søndag 23/2: 15/30 km jaktstart (K), Trondheim