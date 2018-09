Friidrett: Filip best av Ingebrigtsen-brødrene i Zagreb

Filip Ingebrigtsen løp inn til sjetteplass på 1500 meter under World Challenge-stevnet i Kroatia tirsdag. Storebror Henrik ble nummer ni.

De to eldste Ingebrigtsen-brødrene klarte ikke å løpe seg til pallplass i Zagreb. Med tiden 3.35,66 ble Filip best av brødrene, men kom på sjetteplass i løpet. Henrik løp inn til 3.36,46, noe som holdt til en niendeplass.

Raskest i Kroatia var kenyanske Elijah Manangoi som vant på tiden 3.32,52. Yomif Kejelcha fra Etiopia ble nummer to (3.32,59), mens Ayanieh Souleiman fra Djibouti løp inn til tredjeplass (3.33,93).

Bedre gikk det derimot for Sondre Guttormsen i stavkonkurransen. 19-åringen ble nummer to etter å ha kommet seg over 5,56 meter. Guttormsen gikk over 5,36 på første forsøk, og 5,56 på andre, mens det ble tre riv på 5,71. Det holdt til en andreplass.

Vant gjorde russiske Timur Morgunov med 5,76. Melker Svärd Jacobsson fra Sverige ble nummer tre med 5,36. Dermed slo den norske 19-åringen blant andre tidligere verdensmester Shawnacy Barber og OL-mester Thiago Braz.

På 110 meter hekk ble Vladimir Vukicevic nummer fire i Kroatia. Nordmannen løp inn på tiden 13,67, og slo blant andre europamester Pascal Martinot-Lagarde.

Spanske Orlando Ortega vant på 13,39, mens Devon Allen og Freddie Crittenden tok de to siste pallplassene. Amerikanerne løp på henholdsvis 13,50 og 13,52.

Siste norske deltaker i Zagreb, Line Kloster, løp inn til en fjerdeplass på 400 meter hekk. Den norske jenta løp inn på tiden 57,15.

Anna Yaroshchuk-Ryzhikova fra Ukraina vant på tiden 55,89. Hennes landsvenninne Viktorija Tkatsjuk ble nummer to (56,24), mens Meghan Beesley fra Storbritannia ble nummer tre på tiden 56,43.

