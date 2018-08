Friidrett: Iuel må droppe 400 m hekk i NM

Legene setter ned foten for Amalie Iuel (23). Friidrettsutøveren får ikke delta på 400 meter hekk under helgens NM.

– Jeg er utrolig lei meg for at jeg ikke kan få vist meg fram på spesialøvelsen her i Byrkjelo, men jeg håper på å kunne løpe 400 meter uten hekker, sier Tyrving-jenta i en melding fra Norges Friidrettsforbund torsdag kveld.

Iuel har pådratt seg en rift i plantarfacien (bindevevshinnen under foten).

Skaden er i landingsfoten, og legene har derfor frarådet Iuel fra å delta i hekk under helgens friidretts-NM i Byrkjelo.

