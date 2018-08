EM-arrangørene innrømmer tabbe som kunne kostet Ingebrigtsen gullet

Glemte å stille rundetelleren fra én til null.

Arrangørene av friidretts-EM i Berlin innrømmer på lørdag at en arrangørtabbe kunne kostet Jakob Ingebrigtsen (17) gullet på 1500-meteren i den tyske hovedstaden på fredag.

For da Ingebrigtsen nærmet seg målstreken for siste gang, trodde han at det fortsatt gjensto én runde av løpet.

Det er ikke så rart, når arrangøren nå innrømmer at de glemte å stille rundetelleren fra én til null på den siste runden.

- Bare å beklage

- Rundetelleren glemte å stille det fra én til null. Det er bare å beklage, det var en feil. Dommerne vet vanligvis hva de skal gjøre, og jeg aner ikke hvorfor det ble sånn. Han er veldig trist over feilen, og det er bare å beklage det, sier Klaus Hartz, sportslig ansvarlig for EM i Berlin, til NRK.

Også pappa og trener Gjert Ingebrigtsen, som naturligvis fulgte løpet fra sidelinjen, reagerte da sønnen slakket av på tempoet mot slutten av løpet.

- Ble satt ut

- Jeg var litt satt ut av totalen, det var en litt spesiell sak. For det holdt på å gå galt. Jakob trodde ikke han var kommet i mål ennå. Han hadde jo løpt foran der i nesten en kilometer, og det kom ikke noen andre. Han begynte å se seg litt om, lurte på om det var noe feil og om det var en runde igjen, sa Gjert Ingebrigtsen til Nettavisen tidligere på lørdag.

- På tv-bildene så det nesten ut som om han stivnet mot slutten?

- Nei, han bare bremset ned farten. Han var usikker på om han var i mål. Så kikket han seg til siden, og så at det kom folk. Da hev han brystkassen framover. Men det er bare så vidt at han ikke dummer seg ut der.

- Holdt på å drite meg ut

Rundetelleren skal justeres ned fra én til null 100 meter før mål, men dette skjedde altså ikke på fredagens 1500 meter. Likevel er det utøvernes eget ansvar å holde styr på rundene.

Jakob Ingebrigtsen selv innrømmer at gullet kunne røket på tabben. I mål var han bare fire hundredeler foran polske Marcin Lewandowski.

- Jeg holdt på å drite meg ut fordi jeg trodde jeg hadde en runde igjen, så jeg begynte å slakke litt av, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

