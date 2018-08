Det bekreftes på et pressetreff lørdag.

Filip Ingebrigtsen trekker seg fra 5000-meteren i EM. Det blir bekreftet på et pressetreff, lørdag, ifølge VG.

Den regjerende europamesteren på 1500 meter hadde overraskende lite å gi i finalen på favorittdistansen fredag og endte på 12.-plass. Etterpå gikk han langt i å antyde at mesterskapet kunne være over for hans del.

- Jeg tenker at det ikke frister så veldig mye. Sånn ting føltes i dag, hadde jeg ikke klart å fullføre, sa han til NTB om det å skulle løpe 5000 meter lørdag.

Nå er det bekreftet at han trekker seg.

Ifølge VG sliter 25-åringen med vondt i ryggen og smerter når han puster. Dette som følge av at han falt under kvalifiseringen til fredagens 1500-meter. Hovedpersonen selv tror at han har bristet det ene ribbeinet.

Både storebror Henrik og lillebror Jakob stiller til start på lørdagens distanse.

Mest sett siste uken