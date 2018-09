Friidrett-grep har ført til protester: - Respektløst

Stjernen valgte å trekke seg i protest, svenskene raser, men i den norske leieren tar de det hele med knusende ro.

Den 8. og 9. september arrangeres Kontinentalcupen i friidrett. Der skal et lag fra Europa konkurrere mot de andre kontinentene i ulike øvelser. Fra Norge er Henrik Ingebrigtsen (3000 meter), Jakob Ingebrigtsen (1500 meter) og Karsten Warholm (400 meter hekk) med på Europa-laget. Til konkurransen er det imidlertid blitt bestemt at reglene i flere av øvelsene skal endres noe fra det vi vanligvis er vant til, og det har skapt sterke reaksjoner. På 3000 meter, som altså eldste bror Ingebrigtsen skal løpe, vil det blant annet være en eliminering av utøverne underveis. Trekker seg Britiske Eilish McColgan, som var aktuell for å løpe den samme distansen i kvinneklassen, er blant dem som har reagert sterkt på denne endringen og 27-åringen fra Skottland har derfor valgt å trekke seg. Fra svensk side har det også kommet kritikk og til Expressen sa landslagssjef Lorenzo Nesi at han synes det hele var respektløst overfor utøverne. - Jeg ville løpe, men da beskjeden kom om at det skulle være et elimineringsløp, så endret jeg mening, skrev McColgan på Twitter. - Det er virkelig synd. Jeg hadde elsket å kunne representere Europa, det er en unik mulighet, men det er trist at 5000 meter ansees å være for kjedelig, så vi må løpe 3000 meter i stedet. Men selv det virker å være for kjedelig, så de må kjøre en eliminering, i tillegg, skriver hun videre. TRAKK SEG: Den britiske løpestjernen Eilish McColgan. I praksis vil det være slik at utøveren som ligger sist etter runde tre, fire, fem og seks blir tatt ut av løpet, slik at det kun vil være igjen fire utøvere ut på løpebanen for den siste, og avgjørende, runden. Det betyr at løperne må tenke litt annerledes, enn vanlig, gjennom løpet. Til Dagbladet sier Ingebrigtsen at han ønsker endringene velkommen. - Jeg har aldri vært med på noe sånt før. Jeg forstår at folk reagerer, men jeg tror det blir jækla spennende. Når folk blir utsatt for noe nytt, virker det alltid litt skummelt og de tenker «hva skjer nå?», sier han. Les også: Ny dopingskandale i kenyansk friidrett, VM-bronsevinner tatt for EPO - Litt spesielt

Håvard Tjørhom er sportssjef i det norske friidrettsforbundet og han ser heller ikke det helt store problemet med disse nye grepene, selv om han innrømmer at det ikke nødvendigvis er helt optimalt. - Det er jo litt spesielt det de legger opp til på 3000 meter og 3000 meter hekk, men jeg skjønner poenget. Det er for å få fart i feltet. På en side får en da fram andre kvaliteter ved å holde høyere fart gjennom løpet, enn kun en rolig spurt på slutten, sier sportssjefen til Nettavisen. Tjørhom forteller imidlertid at et lignende eliminasjonsopplegg ble testet ut under Team Championship for noen år siden og at det da ikke var så enkelt å plukke av de utøverne som skulle ut av løpet underveis. - Uansett, dette er bestemt og jeg synes Henrik er offensiv, sier han. Sportsjefen har ikke den helt store forståelsen for at McColgan har valgt å trekke seg med bakgrunn i disse regelendringene og påpeker at dette ikke burde komme som noen overraskelse på utøverne. Han er likevel litt delt i oppfatningen om det er et bra grep. - Om dette er den riktige måten å gjøre det på, er litt vanskelig. På den ene siden ja, det blir høyere fart, noe som stiller høyere krav til egenskaper, og gjør løpet spennende. Men det er noen elementer her, med tanke på skaderisiko etter en lang sesong, og hvordan de løser det rent praktisk og så videre. Jeg vet ikke hvor mye «testing» som ligger bak. HISSER SRG IKKE OPP: Norges sportssjef Håvard Tjørhom. - Jeg vet som sagt at det ble prøvd for noen år siden, uten braksuksess, men nå er det bestemt og da synes jeg Henrik tenker helt rett, så får vi heller ta diskusjonen i etterkant, sier Tjørhom til Nettavisen. Les også: Lover Jakob Ingebrigtsen plass i «Team Tokyo»

- Respektløst

I Sverige har de som nevnt en litt annen oppfatning av det hele.

- Jeg forstår at folk er forbannet. Det er utrolig hvor mye dritt disse som tar avgjørelser kommer opp med, sier eksperten Miro Zalat til Expressen.

Sveriges landslagssjef Lorenzo Nesi viser også sin støtte.

- Det sitter en masse enslige menn på min alder og tror de skal modernisere sporten. Men dette tar friidrett i helt feil retning. Det er som noe fra «Mesternes Mester» eller slike show, sier han til Expressen.

- Det er bare tullete. Det er også respektløst overfor utøverne selv. Hadde jeg vært den som skulle ta ut noen til å løpe et slikt løp, hadde jeg skammet meg, raser den svenske treneren videre til avisen.

- Hva har de fått i seg?

Det er ikke bare reglene på løpebanen under Kontinentalcupen som vekker oppsikt. Den tidligere svenske høydehopperen Stefan Holm både klør seg i hodet og gnir seg i øyene over reglene i lengdehopp.

- I helgen arrangeres altså Kontinentalcupen i friidrett. Og man undres jo litt over hvem som har funnet på disse reglene. Og hvorfor? Og hva de egentlig har fått i seg i forkant av avgjørelsen, skriver han på Twitter.

Holm trekker fram at regelendringene i lengdehopp er slik at den som for eksempel ligger som nummer to etter tre runder, men har en utøver fra samme lag foran seg på resultatlisten, ryker ut, mens en som ligger som nummer sju, men med alle sine lagkompiser bak seg på listen, går videre.

- Utrolig urettferdig



Da vil det også være slik at den som lå som nummer sju etter tre omganger, kan gå videre i runde fire ved å hoppe kortere enn tidligere i konkurransen, om to konkurrenter for eksempel tramper over, eller bare hopper kortere. Den samme utøveren, som i eksemplet altså bare var nummer sju etter tre runder, kan i siste runde gå hen å vinne hele konkurransen med et svakt hopp, om den andre tramper over.

IRRITERT SVENSKE: Tidligere høydehopper Stefan Holm.

- Det føles så utrolig urettferdig, siden den som hoppet lengst i konkurransen kan ende opp med å bli nummer fire, mens den som hopper nest kortest faktisk kan vinne hele konkurransen, skriver Holm.

På toppen av dette er det likevel slik at den som hopper lengst, men ikke nødvendigvis vinner konkurransen, får mest penger i premie.

- Det føles omtrent like logisk som alt annet i denne suppa, mener Holm.

Holm har OL-gull i høydehopp fra 2004 og VM-sølv i samme øvelse fra året før. Han har også både sølv og bronse fra EM på merittlisten.

Kontinentalcupen arrangeres i tsjekkiske Ostrava 8. og 9. september.

I helgen arrangeras alltså Kontinentalcupen i friidrott. Och man undrar ju lite över vem som tänkte ut de här reglerna. Och varför. Och vad hen hade dragit i sig innan. pic.twitter.com/7VLxXf9uAe — Stefan Holm (@scholm240) September 6, 2018

