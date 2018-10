Gjert Ingebrigtsen med innrømmelse: - Hva vil skje med Henrik og meg?

Treneren beskriver seg selv som emosjonelt usikker på framtiden.

I den ferske boken «Kunsten å oppdra en verdensmester» forteller Gjert Ingebrigtsen, i samarbeid med Frode Saugestad, om livet som trener for de tre sønnene Henrik, Filip og Jakob - om oppturer og nedturer.

Helt sist i boken innrømmer den profilerte treneren at han etter en fantastisk 2018-sesong rent sportslig, nå sitter igjen med en del tanker.

- En ting gnager ekstra



Han beskriver seg selv som emosjonelt usikker på framtiden og at det vil bli en utfordring for ham å forholde seg til barna sine som voksne.

Det er spesielt forholdet til eldstesønnen Henrik Ingebrigtsen han er bekymret for.

I boken forteller Gjert at de to har hatt mange kamper seg imellom opp gjennom årene og at han er redd for at disse kampene kan påvirke forholdet deres etter at idrettskarrieren en gang er over.

«De vil alltid være mine barn, men vil vi bevare den relasjonen når dette eventyret er over? Det funderer jeg mye over», skriver han i boken.

«Det er én ting som gnager ekstra, og plager meg mer enn noe annet. Hva vil skje med Henrik og meg, ikke bare neste år, men de mange årene som kommer deretter? Vil jeg kunne leve med konsekvensene av alle kampene våre? Og vil han kunne leve med det?», spør pappa Ingebrigtsen.

Pappaen og treneren har aldri lagt skjul på at han har vært nødt til å legge bort noe av foreldrerollen, for å kunne trene guttene på en best mulig måte, men er nå redd for at dette kan få konsekvenser fram i tid.

«Jeg er klar over at rollen som trener koster meg verdifulle øyeblikk og opplevelser og tette, nære relasjoner som pappa til alle barna mine, også de som ikke løper. Men det tror jeg vil gå seg til når jeg ikke lenger har barn som ønsker meg som trener», forteller Gjert i boken.

«Likevel, vil alle sårene heles gjennom gode resultater og fantastiske prestasjoner? Eller er noe ødelagt for alltid i forholdet til Henrik? Jeg klarer ikke slutte å tenke på det», innrømmer han om eldstesønnen.

Tre EM-mestere



Med pappa Gjert som trener har alle de tre Ingebrigtsen-guttene blir europamestere. Henrik i 2012 på 1500 meter, Filip i 2016 på samme distanse og nå i sommer vant Jakob både 1500 meter og 5000 meter.

Pappa Ingebrigtsen konkluderer med at han har gjort noe rett, men påpeker altså at han nå kjenner en usikkerhet for framtiden, som han aldri tidligere har kjent på. Han beskriver det som å være i et vakuum.

Det er ikke bare de tre løpebrødrene han tenker på nå, men også de andre barna. Gjert og kona Tone har totalt åtte barn.

«Hva vil skje med Ingrid neste år? Og hvordan vil Williams siste år i barnehagen bli? For ikke å snakke om hvordan Martin vil klare seg i yrkeslivet etter studiene? Hva tenker Kristoffer om de neste årene? Blir noen av gutta verdensmestere? Og kommer Henrik til å overleve som tobarnspappa? spør han, og legger til at konas ro og trygghet i stor grad gir ham ro rundt akkurat disse spørsmålene, mens at det fortsatt gnager i ham hvordan forholdet til Henrik vil bli i årene som kommer.

