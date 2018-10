Gjert Ingebrigtsen var bekymret for sønnen Jakobs helse: - Det har jeg aldri vært borti

Treneren forteller om frykten og bekymringene i ny bok.

18 år gamle Jakob Ingebrigtsen er et fenomen i friidretten og det hele toppet seg da unggutten gikk til topps under EM i Berlin i sommer.

17 år gammel løp han inn til gull på både 1500 meter og 5000 meter, men allerede i yngre alder hadde Ingebrigtsen-gutten gjort seg bemerket og løp fra langt eldre seniorkonkurrenter allerede i en alder av 14-15 år.

Mye har vært sagt og skrevet om satsingen og metodene til Team Ingebrigtsen og i en ny bok, kalt «Hvordan å oppdra en verdensmester» forteller pappa Gjert Ingebrigtsen, i samarbeid med Frode Saugestad, om bekymringene han har hatt knyttet kometkarrieren de siste årene.

- Aldri vært borti



I boken forteller pappa Ingebrigtsen om hvordan han startet å teste unggutten allerede i 12-årsalderen, blant annet med faste morgenøkter noen dager i uken, for å forberede ham på livet som idrettsutøver.

Og selv om unge Jakob hadde et helt unikt talent, legger ikke pappa Ingebrigtsen skjul på at det også var bekymringer knyttet til dette.

«Jakobs enorme kapasitet og styrke er også et problem. Han er i den fasen av livet hvor han vokser enormt og ting skal gå seg til, både fysisk og emosjonelt. Kroppen hans rives i stykker, den er ikke fysisk sterk nok for den kapasiteten han har. På mange måter har han en Ferrari-motor, men karosseriet til en Alfa Romeo», forteller Gjert Ingebrigtsen i boken.

«Han er rett og slett så god og løper så fort at han sliter så mye muskler og sener at han river skjelettet sitt fra hverandre. Hjerte- og lungekapasiteten er så enorm at kroppen rent fysisk sliter med å holde følge. Det har jeg aldri vært borti», forteller treneren videre.

- Kjenner på frykten



I 2015 fikk Jakob konstatert en overbelastning. Da innrømmer pappaen og treneren at enda flere tanker rundt framtiden snek seg på.

«Bekymringen ble ikke mindre av at Jakob fikk konstatert en overbelastning våren 2015. Den totale belastningen med naturlig vekst og utvikling sammen med veldig rask løping ble for tøff å absorbere for kroppen. Vi fikk dessverre aldri noe sikkert svar, og selv en MR-undersøkelse sa at alt var helt fint», skriver han i boken.

«De plagene han slet med var muskulært, nerver, sener, altså en kombinasjon av flere ting og at han fortsatt vokser. Når han i tillegg har feil beinstilling, han faller veldig innover på beina, må vi passe veldig godt på. Det at han tråkker så kolossalt innover, gjør at han får belastningen feil på hele foten, helt opp i hoftene. Og jo fortere han løper, og jo større og tyngre han blir, desto mer trykk blir det ned i beina på ham. Han kan risikere at han ikke kan holde på med løping».

GULL I EM: Jakob jubler for gull, sammen med storebror Henrik som tok sølv på 5000 meter.

«Jeg kjenner på den frykten. Kanskje han rett og slett ikke kan satse for fullt på løping? Hadde man kunnet lagt ham på glass og tatt ham frem om tre-fire år når han er sammenvokst og alt er på plass, godt konservert, så hadde Jakob vært sikret en fantastisk karriere», skriver Ingebrigtsen.

- Han er ekstrem



Treneren tok derfor grep treningsmessig, for å sikre at sønnen kunne ha en naturlig utvikling, og ikke få karrieren ødelagt på et tidlig tidspunkt.

«Det ble ekstra viktig for meg å utforme et program for Jakob med rikelig med pauser og porsjonere ut treningen slik at han kom seg helskinnet gjennom vinteren 2016-2017, for da visste vi at 2017 kom til å bli en utrolig god sesong», skriver han videre i den ferske boken.

Resultatene av dette grepet slo for alvor ut i blomst i 2018 og kulminerte i de to nevnte gullmedaljene under EM i Berlin denne sommeren.

Under junior-VM i finske Tampere samme år ble det også sølv på 1500 meter og bronse på 5000 meter på den unge Sandes-gutten.

«Det å være 17 år og så utrolig bevisst på hva du holder på med, hvor henter du det fra? Jeg er overbevist om at han henter det fra de samtalene vi har hatt opp gjennom årene. Den oppdragelsen vi har gitt ham, har gjort Jakob bevisst på alle valg han tar, store som små», skriver pappa.

«Jakob er ekstrem på dette området. Det er som han har bearbeidet denne metoden på en måte som gjør at den framstår helt naturlig for ham. Han blir ikke overasket når han tar dobbelt gull under senior-EM».

