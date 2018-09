Jakob Ingebrigtsen er blitt myndig

Den doble EM-vinneren i friidrett Jakob Ingebrigtsen fyller 18 år i dag.

Han er dermed myndig, men pappa Gjert er fortsatt sjefen.

Til tross for at han nå kan bestemme mye selv er hverdagen «business as usual».

– Det er selvsagt en merkedag fordi han blir myndig, kan signere selv og må stå til ansvar for sine synder. Men det blir ikke noen vesentlig forskjell fra hvordan vi har hatt det tidligere, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Den største forskjellen er at Jakob nå kan ta førerkortet. Det gir ham en helt annen frihet til å kunne bevege seg rundt, sier faren.

Ifølge faren ligger han godt an til å ta «lappen».

Det var under EM i Berlin i sommer at Jakob Ingebrigtsen som 17-åring overrasket alle med å ta gull på både 1500 og 5000 meter.

(©NTB)

Mest sett siste uken