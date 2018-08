Jakob Ingebrigtsen hylles på Twitter: - Det beste fra Norge siden A-ha!

Hele verden lar seg imponere av den norske 17-åringen.

Jakob Ingebrigtsen ble tidenes yngste gullvinner blant herrer i et friidretts-EM, da han som 17-åring løp aller raskest på fredagens finale på 1500 meter i Berlin.

Den bragden blir raskt lagt merke til, også utenfor landets grenser.

- Føler meg veldig, veldig gammel

Tidligere verdensener på 400 meter, Katharine Merry, hyller 17-åringen på sin egen, spesielle måte:

«Herrenes 1500 meter var selve løpet så langt i EM... jeg har ikke blitt så oppspilt over noe fra Norge siden A-ha ga ut «Take On Me» i 1985!» skriver hun på Twitter.

Irish Daily Star-journalisten Kieran Cunningham påpeker at kveldens gullvinner var seks dager gammel da irenes løpedronning, Sonia O'Sullivan, tok sølvet på 5000-meteren under OL i Sydney i 2000.

«Jeg føler meg veldig, veldig gammel,» skriver journalisten.

Svensk ekspert: - Ubegripelig

Også i nabolandet vekker Ingebrigtsens seier oppmerksomhet.

- Det er helt sykt, sier SVT-ekspert Anders Gåarderud ifølge Aftonbladet.

- For meg er det helt ubegripelig hvordan man kan ha en sånn mental styrke i den alderen, legger han til.

Se hyllesten av Jakob Ingebrigtsen her:

Ingebrigsten da.. Fantastisk inspirerende familie - UTROLIG⭐️🇳🇴 — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) 10. august 2018

17 år!!!!!!! Herregud!! For en mann(gutt)!! Rått!!! — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 10. august 2018

Se på lillebror!!!! Yes!!!! Dette er stort. Og vakkert. Fra front. 🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴😀😀😀😀😀 — morten langli (@skolemorten) 10. august 2018

Gratulerer Jakob Ingebrigtsen med knalløp og EM-gull, fantastisk! 🙌🏆🇳🇴 🥇@Norsk_Friidrett @idrett — Trine Skei Grande (@Trinesg) 10. august 2018

Det- burde- ikke- vært- mulig !! Jacob Ingebrigtsen..... større enn alle ord kan beskrive ! — Lars Tjærnås (@Tjaernas) 10. august 2018

Vanvittig! I sånne øyeblikk bare brøler man hjemme i stua. Jakob Ingebrigtsen. 17 år, Europamester på 1500 meter! Det blir ikke vakrere. — Kenneth Fredheim (@KenFredheim) 10. august 2018

Jakob Ingebrigtsen, who's just won the European 1500m title, was born six days before Sonia O'Sullivan's silver at the Sydney Olympics. I feel very, very old. — Kieran Cunningham (@KCsixtyseven) 10. august 2018

It does not get much better than this ! Jakob Ingebrigtsen European Champion 1500m pic.twitter.com/l4HlQM1TMo — Johan H. Andresen (@FerdOwner) 10. august 2018

Regner med at Gjert lar Jakob spise et par donuts i kantina i dag! #emgull — Lars-Peder Nagel (@LPNagel) August 10, 2018

That Men’s 1500m was the race of the @EuroAthletics Championships so far .....I’ve not been this excited about something from Norway since A-ha released Take on Me in 1985 ..! Jakob Ingebrigtsen at 17! 😳👏🏻 — Katharine Merry (@KatharineMerry) August 10, 2018

17 year old Jakob Ingebrigtsen on his 1500m Gold at the #EuropeanAthleticsChampionship. Said he felt so good in the last 100m, that he didn’t realise it was the last lap. So he was only jogging and could have gone much faster. Brilliant #berlin2018 #Athletics — Ade Adedoyin (@ade_adedoyin) August 10, 2018

Jakob Ingebrigtsen has just led the European 1500m final from gun to tape and won gold... at the age of 17.

Seventeen.

SEVEN-FUCKING-TEEN. — Ben Bloom (@benbloomsport) August 10, 2018

