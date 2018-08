Karsten Warholm fotfølges av internasjonale medier: - Han er klin gæren

Steinar Hoen forteller om enorm interesse for de norske friidrettsstjernene.

Torsdag kveld jakter Karsten Warholm sin andre store internasjonale triumf, etter VM-gullet på 400 meter hekk i London i fjor sommer, når han stiller til start i finalen på den samme distansen i EM i Berlin.

Men 22-åringen fra Ulsteinvik nøyer seg altså ikke bare med distansen der han selv blir regnet som den store favoritten.

Kvelden etterpå er han med i finalen i den ordinære 400-meteren, i et ellevilt forsøk på å sikre seg to medaljer i det samme mesterskapet.

- Blir ringt opp hele tiden

Stevnedirektøren for Bislett Games, den tidligere høydehopperen Steinar Hoen, er til stede i Berlin og følger med på de norske utøverne. Og Hoen, som selv vant gull under EM i Helsingfors i 1994, sliter med å finne ord når han beskriver Warholms kapasitet.

Hoen mener at Warholm ikke bare blir en enda større internasjonal stjerne av sine ambisiøse mål; han er også med på å redde norsk friidrett, mener mannen som fortsatt innehar den norske rekorden i høydehopp.

Han merker at interessen for friidrett hjemme i Norge er større enn på lang, lang tid.

- Det er lenge siden det har vært så mye oppmerksomhet, og det er utrolig morsomt. Jeg merker det selv også. Vi gamlegutta – meg, Geir (Moen) og Vebjørn (Rodal) – blir ringt opp mer nå enn vi har blitt noen gang tidligere, sier Hoen til Nettavisen.

- Han er klin gæren

Mer enn én gang påpeker han at det ikke bare har med de norske prestasjonene å gjøre, men like mye med personlighetene.

KJØTTSÅR: Et stort kutt etter fallet midtveis i semifinalen på 1500 meter hindret ikke Filip Ingebrigtsen i å ta seg til finalen.

- Du har Karsten som kommer hit og kunne vunnet 400 meter hekk, men så løper han f… meg 400 flatt også. Han er klin gæren, ikke sant. Det er liksom ikke nok å «bare» bli europamester på 400 meter hekk, han skal sjanse hele greia og doble. Det er sånne ting man snakker om, sier 47-åringen.

- Også har du brødrene Ingebrigtsen, med Filip som detter på 1500 meter, får et kutt i beinet og er 50 meter bak, også kommer han seg videre likevel. Det er sånt folk snakker om på kontoret, for det er så unikt.

Og ikke bare på kontorene hjemme i Norge.

Fotfølges av tysk tv

Hoen forteller at Karsten Warholm og brødrene Ingebrigtsen er noen av de aller største stjernene under mesterskapet i Berlin.

- Når Karsten løper en semifinale på 400 meter flatt mellom en semifinale og en finale i 400 meter hekk, blir det et samtaleemne. Ikke bare nasjonalt, men internasjonalt også. Her nede i Tyskland har Karsten blitt et stort navn, sier Hoen.

På tysk tv var det fokus på Warholm fra oppvarmingen av, og tv-kameraene fulgte nordmannen tett.

- Du hørte navnet hans gang på gang på gang på tv, at han skulle doble og så videre. Og det med tre brødre som er i finalen på 1500 meter – den yngste er 17 år, han i midten faller og får kjøttsår, men henter seg likevel opp og tar igjen alle sammen – det er jo helt sjuke ting.

Redder norsk friidrett

Og det er ikke bare de nevnte gutta som har vinnersjanser i EM. På 3000 meter hinder er Karoline Bjerkeli Grøvdal en av gullfavorittene, mens Sondre Nordstad Moen er medaljekandidat på søndagens maraton.

At profilene i front er med å inspirere nye talenter i norsk friidrett mener Hoen er hevet over enhver tvil. Men det trenger ikke å begrense seg til løping.

I BERLIN: Tidligere EM-gullvinner i høydehopp, Steinar Hoen, er i Berlin og følger mesterskapet i friidrett.

Når Nettavisen snakker med Bislett Games-sjefen, sitter han på restaurant og diskuterer temaet sammen med dobbel OL-vinner i spydkast, Andreas Thorkildsen.

- Vi satt og snakket om det nå akkurat. For vi ble utfordret på det, både jeg og Andreas: Hvorfor er det ikke noen som er gode til å kaste spyd og hoppe høyde? Men da svarte jeg at når vi holdt på, så var de desidert dårligste øvelsene for Norges del 1500 meter og 400 meter hekk. Vebjørn Rodal måtte ofte løpe 1500 meter, selv om han var 800 meter-løper, og 400 meter hekk var det nesten ingen som drev med, sier Hoen.

- Vi er bare fem millioner mennesker, så jeg har litt tro på at det er litt tilfeldig hvor vi får opp talentene.

Og skal vi tro Hoen, trenger vi ikke nødvendigvis vente så lenge før vi får se en ny norsk gullkandidat i spydkast eller høydehopp.

- Vi ser det nå på rekrutteringen. Hallene er sprengt, og det er veldig mange barn som melder seg på friidrett i ung alder. Og da driver de med alt, sier han.

- Sjansene er at vi finner en god spydkaster eller høydehopper fordi barn i dag vil bli som Jakob eller Karsten. De begynner i en friidrettsgruppe, og så merket de at det var høyde eller spydkast de var best i. For du får jo prøvd alt. Det er det som er plattformen i bunn i friidrett, at man starter med alt.

Kan bli tidenes norske EM

EM i 1994, der Hoen tok gull i høydehopp, er Norges desidert beste mesterskap i friidrett gjennom tidene. Den gangen ble det tre gull, to sølv og én bronse, etter at også Geir Moen (200 meter) og Trine Hattestad (spydkast) gikk helt til topps.

- Men kanskje vi snart kan glemme EM i 1994?

- Hehe, vi får jo det et par dager til. Men jeg tror de kommer til å slå «oss» i år. Potensielt kan det bli gull til Karsten på 400 meter hekk, gull til en av Ingebrigtsen-brødrene på 1500 og gull til en annen av Ingebrigtsen-brødrene på 5000. Og det kan bli gull til Karoline på 3000 meter hinder. Da har de fire. Vi tok tre.

