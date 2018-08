Karsten Warholm tok EM-gullet

Smadret konkurrentene i finalen på 400 meter hekk.

Karsten Warholm knuste konkurrentene og løp inn til EM-gull på 400 meter hekk i Berlin torsdag kveld, på dagen ett år etter VM-gullet i London som ble 22-åringens store internasjonale gjennombrudd.

Med tiden 47,64 slo han også sin egen norske rekord, som han løp inn til i London for bare noen uker siden.

21. juli i år satt Warholm ny norsk rekord med 47,65, og torsdag var han i en egen klasse for seg i europamesterskapet i Berlin.

- Sitt livs løp

- Han gjør sitt livs løp, og han gjør det i finalen når det gjelder som mest. Det er ingenting som biter på Warholm, kommenterte NRKs Jann Post.

For marokkanske Yasmani Copello utfordret nordmannen mer enn noen hadde trodd på forhånd. Ut fra siste sving var den cubansk-fødte konkurrenten faktisk et lite steg foran nordmannen, men i sluttspurten ble Copello parkert av Warholm.

Thomas Barr fra Irland tok bronsemedaljen.

- Vi skal være klar over at Copello setter personlig rekord her. Men Warholm dundrer ifra likevel, konkluderte Post.

«Spring som om det ikke finnes noen morgendag»

Og Warholm innrømmer at det var tungt å løpe ifra Copello på Olympiastadion.

- Det var tungt i dag, altså. Det kostet. Copello pushet meg hele hele veien. Han var i virkelig god form og alt det der, men jeg hadde forberedt meg og jeg var klar for hva som måtte komme, sier han til NRK etter gulløpet.

- Leif (Olav Alnes, trener) sa det til meg før jeg skulle springe. Han sa: «Karsten, bare spring som om det ikke finnes noen morgendag.» Det passet så jækla bra i dag, for jeg skal drite i morgendagen. Og jeg skal gå ut og gjøre det jeg gjør i dag, og jeg lykkes. Det er en ubeskrivelig følelse.

STOLT NORDMANN: Karsten Warholm med det norske flagget rundt seg etter EM-gullet på 400 meter hekk.

For selv om Warholm skal løpe ordinær 400 meter-finale i morgen, tenker han ikke på det nå.

- Nei, det driter jeg i. Jeg vet ikke hvilken dag det er i morgen engang, ler han.

Hylles

Sprinteren Ezinne Okparaebo, som selv skal løpe 200 meter på i EM fredag, hyller over friidrettkollegaens gulløp.

- Det han får til er imponerende. Virkelig rått og velfortjent, sier hun til Nettavisen etter Warholms seier.

Friidrettsekspert Johan Kaggestad slenger seg på hyllesten:

- Han er en voldsomt god utøver som klarer å vinne i sitt beste løp noensinne, sier Kaggestad til Nettavisen.

Bislett Games-sjef Steinar Hoen er til stede i Berlin og jubler over Norges første gull i mesterskapet.

GODT FORSØK: Tyrkiske Yasmani Copello prøvde så godt han kunne med ny tyrkisk rekord, men var ikke i nærheten av å slå Karsten Warholm i finalen.

- Hva kan man si? En helt vanvittig prestasjon med en 400 meter flat i beina på under 45 sekunder fra i går. Tiden hans er verdensklasse, sier Hoen til Nettavisen.

- Copello satte ny nasjonal rekord og viste seg å være livsfarlig. Dette var enormt sterkt. Tar han medalje på 400 meter flat i morgen er han allerede legende i en alder av 22.

Vanvittig tid av Copello også

Prestasjonen er enda mer imponerende når man vet at Warholm kun én gang tidligere har løpt raskere enn 47,81, som var tiden som Yasmani Copello løp inn på i EM-finalen.

- Det var et veldig imponerende løp, sier Warholms trener Leif Olav Alnes til NRK etter løpet.

- Det er dette her du trener for utrolig mange ganger i uka og mange timer om dagen, så dette her var fantastisk.

Warholm var storfavoritt til å hente hjem gullet på favorittøvelsen, ikke minst etter at han nærmest spaserte seg til seier i onsdagens semifinale. 22-åringen hadde denne sesongen hatt seks løp raskere enn nest raskeste europeer før torsdagens finale.

Likevel var det knyttet spenning til om nordmannen hadde brukt mye av kreftene med onsdagens semifinale på 400 meter flatt.

Løper igjen fredag kveld

For EM er ikke på noen måte over for Warholms del. Allerede fredag kveld stiller han nok en gang på startstreken på Olympiastadion i Berlin, denne gangen i finalen på 400 meter flatt, i et vanvittig forsøk på å hente hjem nok en medalje i mesterskapet.

Til den finalen har værgudene allerede vist at de er på lag med Warholm: De tyske EM-arrangørene har nemlig varslet at kveldens medaljeseremoni etter Warholms gull blir utsatt på grunn av torden.

Dermed får nordmannen verdifull ekstra hviletid til fredagens finale.

Tidligere torsdag kveld røk Isabelle Pedersen overraskende ut av semifinalen i 100 meter hekk.

Mest sett siste uken