Lover Jakob Ingebrigtsen plass i «Team Tokyo»

- Det er klart vi tenker at han må være med, sier toppidrettssjef Håvard Tjørhom.

- Han tar det til et nivå som jeg ikke tror verden har sett tidligere. Hvor skal han ta det til nå? Jeg håper jo de finner ham verdt å ta ham med i Team Tokyo etter hvert.

Det sa pappa og trener Gjert Ingebrigtsen, etter at sønnen Jakob (17) fullførte den vanvittige gulldobbelen med seier på 5000 meter, dagen etter seieren på 1500 meter i EM i friidrett i Berlin sist uke.

Han siktet til Friidrettsforbundets toppsatsing frem mot Sommer-OL i Tokyo i 2020, som inkluderer de ti utøverne som forbundet anser som sine største satsingsprofiler frem mot de neste olympiske leker.

LOVER TOKYO-SATSING: Friidrettens toppidrettssjef Håvard Tjørhom.

Lavere nivå

Da Team Tokyo ble presentert i juni, var Henrik og Filip Ingebrigtsen med i gruppa. Det samme var blant andre europamester på 400 meter hekk, Karsten Warholm.

Jakob Ingebrigtsen, derimot, var henvist til nest høyeste nivå, nemlig Team Berlin.

Men etter dobbeltgullet i Berlin, innrømmer toppidrettssjef Håvard Tjørhom at 17-åringen må vurderes på nytt.

- Vi har hatt en god dialog med Gjert, og vet hva de holder på med. For dem har det ikke betydd så veldig mye hva slags gruppe han er med på. Men med de prestasjonene han har gjort i Berlin, er det klart at vi tenker at han må være med i Team Tokyo, sier Tjørhom til Nettavisen.

- Det skal også sies at Jakob har vært under 18 år, og i samråd med Gjert har han ikke vært med på Team Tokyo fordi det fører med seg mer forpliktelser, legger han til.

Økonomisk støtte

Team Tokyo-gruppa får, i motsetning til Team Berlin-gruppa, økonomisk støtte fra Friidrettsforbundet.

- I samarbeid med utøver, trener og klubb prøver vi å se på hvordan vi kan være med på å legge til rete. Det kan være i form av penger, eller for eksempel gjennom fysioer. I år har vi satt av ganske mye penger til fysioer på mellom- og langdistanse. Det har jo også Jakob vært en del av, understreker Tjørhom.

Tar avgjørelsen til høsten

Selv om gruppa per i dag består av ti utøvere, er det ikke noen grense for hvor mange utøvere forbundet kan ha med.

- Da vi etablerte gruppa i 2016 prøvde vi å ha et langsiktig perspektiv med utøvere som vi tenker kan være finale- og medaljekandidater i Tokyo. Den gruppa har ingenting med noen kvote å gjøre. Det går på prestasjoner i enkeltøvelser, sier Tjørhom.

- Men du kan love at Jakob Ingebrigtsen blir en del av Team Tokyo nå?

- Nå er ikke sesongen helt avsluttet for vår del, så vi tar det når høsten kommer. Men det er naturlig, med de prestasjonene, å ha ham med i en gruppe som det.

Nettavisen forsøkt å komme i kontakt med Gjert Ingebrigtsen på tirsdag, uten å lykkes.

Dette er utøverne i Team Coop Tokyo:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Ståle Jan Frøynes)

Håvard Haukenes, Norna-Salhus IL

Hedda Hynne, Strindheim IL (Erik Sakshaug)

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Amalie Iuel, IL Tyrving (Leif Olav Alnes)

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (Renato Canova)

Isabelle Pedersen, IL BUL (Charles Ryan)

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL (Einar Kristian Tveitå)

Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes)

Kilde: friidrett.no

