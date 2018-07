Isabelle Pedersen satte norsk rekord på 100 m hekk med 12,72 under Diamond League-stevnet i London søndag.

Christina Vukicevic hadde den gamle på 12,74. Vukicevics rekord ble satt i Hengelo i Nederland for over ni år siden, og hengt over Pedersen en stund.

Isabelle Pedersen ble nummer fire i den siste semifinalen og dermed er hun kvalifisert for finalen senere søndag.

Selv om det ble rekord framsto bergenseren litt usikker på om hun kom seg videre til finale. Hun tok også litt selvkritikk for starten sin.

- Litt miks. Det var ikke den beste og mest eksplosive starten i livet, men det var veldig greit å ha olympisk mester ved siden av og bare føle det at du ligger så tett. Da må man bare fortsette å gire på og komme enda raskere ut av hekkene. Det synes jeg gikk veldig fint, oppsummrer Pedersen overfor NRK.

Hun hadde 12,76 som årsbeste og 12,75 personlig rekord før løpet på den raske OL- og VM-banen i London.

Britiske Brianna McNeal var best i de to heatene med 12,41.

