Pedersen sviktet i EM: - Langt unna hva hun kan

Kom ikke til finalen på 100 meter hekk.

Isabelle Pedersen skuffet i semifinalen i 100 meter hekk under EM i Berlin på torsdag, med tiden 13,04 sekunder.

Det holdt til fjerdeplass i det første semifinaleheatet, og dermed måtte den norske 26-åringen vente i spenning på om får løpe finalen på distansen senere i kveld. Kun de to beste i hvert av de tre semifinaleheatene, i tillegg til de ytterligere to beste tidene, gikk nemlig videre til finalen.

- Det blir litt mer spennende enn jeg hadde ønsket, kommenterte NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter løpet.

Og allerede i neste heat var det klart at Pedersen var slått ut, da det tyske hjemmehåpet Ricarda Lobe løp inn til tredjeplass med tiden 12,90.

- Dette var langt unna det beste hun kan, fastslo NRK-kommentator Jann Post.

- Det var en svak gjennomføring i forhold til hva Isabelle kan på sitt beste, istemte Rodal, etter at nederlaget var et faktum.

For tidligere i år hadde Pedersen løpt åtte løp med en tid under 13 sekunder. Så sent som i slutten av juli satte hun ny norsk rekord med tiden 12,72, og derfor var torsdagens tid på 13,04 intet mindre enn en stor skuffelse.

De to beste i heatet var tyske Cindy Roleder og forhåndsfavoritten Alina Talaj fra Hviterussland.

Klokken 20.15 er det klart for finale i 400 meter hekk, der Karsten Warholm er storfavoritt til å hente hjem gullet.

