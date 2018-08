Vanvittig bragd: Dobbelt norsk på 5000-meteren

Ny norsk jubeldag i Berlin.

Jakob Ingebrigtsen tok et sensasjonelt gull på 1500-meteren i EM i Berlin på fredag, og lørdag stilte både han og storebror Henrik (27) til start på finalen i 5000 meter.

Og nok en gang fikk Ingebrigtsen-familien jubelen til å stige blant de norske tilskuerne på Olympiastadion i den tyske hovedstaden - på vanvittig vis.

For 17 år gamle Jakob Ingebrigtsen gikk inn til et nytt gull i EM, mens storebror Henrik tok andreplassen. Med tredjemann Filip Ingebrigtsen på tribunen med skade, er det dermed vanskelig å gjøre det bedre.

- Vi er en egen nasjon!

Det mener også pappa Gjert, som kunne slippe jubelen løs fra sidelinjen. Det gjorde han også til glans.

- Dobbelt Ingebrigtsen! Vi er en egen nasjon, dere vet det? Det er fantastisk! Henrik får en sølvmedalje, han har medalje i sitt fjerde mesterskap, det er drøyt! Jakob har to gull på senior! Nei, nå slutter vi! var det lykkelige gledesutbruddet fra pappa Ingebrigtsen.

- Leker med Europa

- De sklir ifra! jublet NRKs Jann Post da de to nordmennene gled ifra konkurrentene i sluttspurten.

- Jakob leker med Europa, det er nesten så du ikke tror det du ser, fortsatte NRK-kommentatoren.

13:17,06 var tiden som 17-åringen løp i mål på. Det betyr at han satte ny personlig rekord på distansen.

- Gutten som løper som en mann! Europa har aldri sett maken til mellomdistanse- og langdistanseløper i den alderen. Han lar seg ikke skremme av noen! mente Jann Post.

Filip: - Kan ikke gjøres bedre

- Det kan ikke gjøres bedre. Det er så rått! jubler bror Filip Ingebrigtsen, som måtte følge løpet fra tribunen.

Eldste- og yngstemann Ingebrigtsen måtte nemlig forsvare søskenflokkens ære på 5000-meteren, etter at Filip Ingebrigtsen tidligere på lørdag bekreftet at han trakk seg fra distansen på grunn av det som mest sannsynlig er en brist i et av ribbeina.

Før løpet på lørdag ble det også klart at den franske rivalen Mahiedine Mekhissi,med fem EM-gull på merittlista, trakk seg fra konkurransen.

Henrik tok sølv: Vurderte å legge opp

Henrik Ingebrigtsens personlige rekord på distansen var 13:16,97, satt i California i mai i år, mens Jakobs tilsvarende «pers» var 13:20,78 - satt for en måned siden. Den knuste han altså på lørdag.

Henrik Ingebrigtsen tok fjerdeplassen på 1500-meteren på fredag. Etter løpet innrømte han at det var surt å gå glipp av pallplasseringen, men var samtidig både lettet og fornøyd med eget løp.

For de siste to årene har 27-åringen slitt med skader og vært gjennom to store operasjoner. Faktisk innrømte han overfor VG at han var på nippet til å legge opp denne sommeren.

- Det er ikke mange dagene siden jeg så jævlig mørkt på alt. Jeg var nærmest deprimert. Det har gått opp og ned. Det har vært en emosjonell berg-og-dalbane de siste årene, sa han til avisen, men kan nå juble over sølv i sitt fjerde EM på rad.

Bekymret far

Hva Jakob Ingebrigtsen angikk, var pappa og trener Gjert Ingebrigtsen usikker på hvor mye gårsdagens 1500 meter-seier kostet 17-åringen.

- Det er vanskelig å si hvor mye runden i går og den på onsdag kostet. Og det er vanskelig å si hvor mye han har tatt ut mentalt, og hva den utladningen der kostet, sa 52-åringen til Nettavisen lørdag formiddag.

Det trengte han altså ikke å bekymre seg for.

