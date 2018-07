Warholm knuste konkurrentene og satte norsk rekord på 400 meter hekk

Ingen klarte å utfordre Karsten Warholm på 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i London lørdag.

22-åringen satte norsk rekord med 47,65.

Warholm løp inn i ensom majestet og slo den forrige rekorden med 16 hundredeler. Det var også stevnerekord.

Han var tilbake der han tok det sensasjonelle VM-gullet på 400 meter hekk i august i fjor. London og Warholm er utvilsomt en kombinasjon som gir usedvanlig sterke resultater.

- Et eller annet er det. Jeg kjente det da jeg kom hit at det var noen av de samme vibbene. Jeg hadde lyst til å levere varene samme plass som jeg vant VM-gull, sier han etter målgang, ifølge NRK.

Under lørdagens Diamond League-stevnet på London stadium gikk det svært bra for Warholm. Sunnmøringen åpnet svært sterkt i bane sju, og ingen av utfordrerne klarte å måle seg mot 22-åringen, som løp inn til en soleklar seier på oppløpet.

Innfridde



Warholms største konkurrent, Abderrahman Samba fra Qatar, deltok ikke på øvelsen. Qatareren løp heller 400 meter og satte personlig rekord med tiden 44,62.

- Det er jo vanskelig å jobbe med et press der alle forventer at du skal vinne. Nå kom det et år i fjor der jeg vant hele tiden. Selvfølgelig ble jeg og alle andre litt bortskjemt med det, sier Warholm til NRK, før han tilføyer:

- Det er ikke sånn at man bare kan valse gjennom og vinne. Litt konkurranse i den alderen jeg er i nå er sikkert bare bra for å utvikle meg videre. Og det ser vi på tidene. Jeg må alltid løpe livet av meg for å klare å ta det.

Utenfor Diamond League



Yasmani Copello fra Tyrkia sikret andreplassen med 48,44, mens irske Thomas Barr tok tredjeplassen med 48,99.

Løpet ble ikke regnet som Diamond League-øvelse selv om det fant sted under et slikt stevne.

Resultatene regnes dermed ikke med i sammendraget om Diamond League-tittelen.

