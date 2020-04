Friidretts-NM avvikles 18.-20 september

NM i friidrett, som skulle vært arrangert på Fana stadion i Bergen i helgen 19.-21. juni, er på grunn av viruskrisen flyttet til 18.-20. september.

Det var allerede klart at mesterskapet ikke ville bli avviklet etter planen, men fredag fikk årets hovedmesterskap ny dato.

– Vi understreker at et i dag er vanskelig å spå hvordan situasjonen vil være i Norge på det tidspunktet, og at det kan oppstå ting vi som NM-arrangør må ta hensyn til. Vi oppfordrer derfor alle som nå vil bestille reise om at dere bestiller billetter som kan endres, sier Anita Bolstad Raa, som er leder av NM-komiteen i Bergen.

Arrangørklubbene Bjarg, Gneist og Fana har fortsatt som mål å skape folkefest på Fana stadion under NM-dagene.

Den nye datoen er godkjent fredag, og komiteen starter arbeidet med å informere alle samarbeidspartnere og andre interessenter, samt få på plass nye avtaler med NM-hotellene.

(©NTB)