Friidretts-NM i Bergen i fare

Krisestaben og dugnaden i Bergen byr på problemer for friidretts-NM i Fana i Bergen, melder BT.

Kommunen innførte tirsdag det de kaller en ti dagers ekstra dugnad for å slå ned koronasmitten i byen. Et av tiltakene er at offentlige arrangementer kan ha maksimalt 50 deltakere. Tidligere har grensen vært 200 deltakere.

NM i Bergen skal etter planen arrangeres 18. til 20. september. Dag ti av dugnaden faller sammen med første dag av friidretts-NM.

Mesterskapet er planlagt med en grense på 200 deltakere. Arrangøren er i krisestab med kommunen.

– Vi har sendt inn en orientering om arrangementet og krysser fingrene for at vi får starte opp som planlagt fredag, sier leder i NM-komitéen Anita Bolstad Raa til BT.

Etter byrådets pressekonferanse tirsdag, satt NM-komitéen i møter. Der ble det diskutert alternative løsninger for norgesmesterskapet.

– Om vi får nei, må vi se på andre alternativer, sier Raa.

Friidretts-NM i Bergen skulle opprinnelig ha vært arrangert i juni. Koronapandemien gjorde at mesterskapet ble utsatt til september.

