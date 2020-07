Friidrettskongen Bolt vil ikke presse datteren: – Det er ikke for alle

Sprintstjernen Usain Bolt ble far til Olympia Lightning Bolt i mai. Den nybakte faren er klar på at han ikke forventer at datteren skal begynne med friidrett.

33-åringen fikk datteren sammen med kjæresten Kasi Bennett like før sommeren. Selv om navnet Olympia Lightning Bolt kan gi forhåpninger om en kommende friidrettsstjerne, sier jamaicaneren at å bli sammenlignet med han selv kan by på utfordringer for datteren. – Det vil være vanskeligere for henne, fordi hun kommer til å bli sammenlignet med meg. Men hvis hun ønsker å gjøre det, så støtter jeg henne, sier stjernen til Codelist. Jamaicaneren forlot friidrettsbanen etter VM i 2017 med åtte OL-gull og elleve VM-gull på merittlisten, men kommer ikke til å jobbe aktivt for at datteren skal bære arven videre. – Jeg vil prøve å ikke presse henne til å drive med friidrett. Det er ikke for alle, sier han. Bolt vant åtte OL-gull i perioden 2008 til 2016 – tre gull på 100 meter, tre på 200 meter og to på 4x100 meter stafett. Stjernen ble fratatt gullet på 4x100 meter stafett i OL i Beijing 2008 etter at lagkamerat Nesta Carter ble diskvalifisert for doping. Da han pensjonerte seg i 2017 prøvde sprintstjernen lykken på fotballbanen for norske Strømsgodset og australske Central Coast Mariners. Fotballdrømmen varte ikke lenger enn til 2019. Nå ser Bolt fram til å være far. – For meg er det å være far helt nytt, men i virkeligheten så har jeg det gøy og lærer sammen med datteren min bare ved å se henne vokse, sier friidrettslegenden. Bolt har fremdeles verdensrekorden i 100 meter for menn, som han tok under VM i Berlin 2009 med tiden 9,58 sekunder. (©NTB)

