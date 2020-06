Friidrettsleder Svein Arne Hansen er død

Svein Arne Hansen, president i Det europeiske friidrettsforbundet, er død. Den markante idrettslederen ble 74 år gammel.

Det er VG som lørdag meldte om Hansens død. Han døde lørdag formiddag, får avisen opplyst fra Hansens familie.

Svein Arne Hansen var i en årrekke president i Norges Friidrettsforbund. Han er også kjent som stevnegeneral for Bislett Games i mange år. Som president i Det europeiske friidrettsforbundet var han også styremedlem i Det internasjonale friidrettsforbundet.

Hansen ble i fjor gjenvalgt til en ny fireårsperiode som europeisk friidrettspresident, men i mars ble han rammet av et alvorlig slag. Han pådro seg senere ytterligere komplikasjoner, og han var sykmeldt fra vervet som europeisk friidrettspresident fram til han gikk bort.

Sørger

Den mangeårige Bislett Games-generalen mottok i 2006 Bislett-medaljen for sin innsats for stevnet og for norsk friidrett. Hansen overtok som stevnegeneral i 1984 og holdt den posisjonen i 24 år fram til han ga stafettpinnen videre til Steinar Hoen, ifølge Norges Friidrettsforbund (NFIF).

Friidrettsforbundet har på sitt nettsted lagt ut en hyllest til friidrettslederen som kom inn i Bislett Alliansen allerede på 1960-tallet.

«Våre tanker går i første omgang til familien, men på en dag som dette er det mange som sørger med i tapet av en idrettsleder som har satt uutslettelige spor etter seg gjennom femti år i idrettens tjeneste», skriver forbundet.

Markant leder i friidretten

Hansen kom inn som norsk friidrettspresident i 2003 og hadde jobben helt til 2015. Etter at han ble valgt til president i EA i 2015, tre år etter at han prøvde seg første gang, fant han raskt ut at det ble vanskelig samtidig å være norsk friidrettssjef og trakk seg fra den norske posten.

Hansen er tidenes lengstsittende president i NFIF. I senere tid var han blant annet en sterk pådriver for den internasjonale friidrettens arbeid for å bekjempe doping. Hansen innførte «I run clean»-programmet i EA.

– Svein Arne vil bli sterkt savnet i norsk og internasjonal friidrett. Han var viktig for mange. Norsk friidrett var stolt over å ha sjefen i europeisk friidrett. Nå er han borte, og det er uendelig trist, sier NFIF-president Ketil Tømmernes til forbundets nettsted.

