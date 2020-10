Friidrettspresidenten varsler at han gir seg

Ketil Tømmernes tar ikke gjenvalg som president i Norges Friidrettsforbund på tinget i mars neste år.

Det opplyser forbundet i en pressemelding tirsdag.

– To perioder var det jeg så for meg da jeg tok på meg vervet som president i Norges Friidrettsforbund i 2017, Ketil Tømmernes.

Han kunngjorde sin beslutning om å ikke ta gjenvalg på høst- og ledermøtet sist helg.

– Det er et privilegium å lede norsk friidrett, og jeg har med meg et flott kollegium i styret og har et godt samarbeid med administrasjonen. Nå er det drøyt fire måneder igjen til tinget, og jeg er president hele veien fram dit, sier Tømmernes.

Valgkomiteen opplyser å være godt i gang med sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til styret, samt de utvalg og komiteer som skal velges på neste års ting.

(©NTB)