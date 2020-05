Friidrettsprofil og gullgrossist legger opp – mistet motivasjonen etter koronaviruset

Stavhopperen Eirik Dolve (25) skulle gi alt inn mot OL i Tokyo, men verden ville det annerledes. Nå er karrieren over.

Dolve tok fem NM-gull utendørs fra 2013 til 2017 og har også fire NM-gull innendørs.

– Jeg ga meg selv et ultimatum i høst. Det var alt eller ingenting. Hvis jeg ikke klarte å kvalifisere meg til OL, var det over. Det var nå jeg skulle sette inn støtet, men verden ville det annerledes. Da var det bare å si stopp, forteller 25-åringen til BA.

Dolve har 5,66 meter som personlig rekord.

Da koronaviruset kom på banen stoppet all trening, og Dolve mistet motivasjonen. Da også OL ble flyttet var det definitivt over.

– Jeg gikk lenge å vurderte hva jeg skulle gjøre, men så slo det meg at om jeg satser ett år til, og det hadde gått bra i OL, så kunne jeg jo ikke gitt meg. Det har vært så mye motgang de siste to årene at jeg ikke hadde motivasjonen. Jeg har ikke følt nok på fremgang, for jeg tror ikke at jeg hadde satt punktum nå om jeg hadde «perset» i fjor, sier Dolve.

Han representerte Norge i friidretts-EM så sent som i 2018.

(©NTB)