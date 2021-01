Friidrettsprofiler klarte EM-kravet i norsk sprintfest

Fire norske utøvere løp lørdag under kravet til innendørs-EM på 60 meter. Helene Rønningen, Jacob Vaula, Even Meinseth og Mathias Hove Johansen imponerte.

Rønningen løp inn til sterke 7,36 i forsøket på distansen under et innendørsstevne i Bærum. Det var fire hundredeler under EM-kravet og bare hundredelen bak Tyrving-løperens tre år gamle personlige rekord.

Den påfølgende finalen vant Rønningen med 7.43, skriver friidrett.no.

I Bergen var det Jacob Vaula, Even Meinseth og Mathias Hove Johansen som utmerket seg i et innendørsstevne. På forhånd var det forhåpninger om at trioen kunne snuse på EM-kravet på 6,77.

Allerede i forsøket løp Vaula likt med kravet, og i finalen senket han tiden til 6,72. Der ble han imidlertid dømt bak Meinseth, som fikk samme tid.

Det var personlig rekord for begge. Duoen plasserer seg samtidig på delt niendeplass i Norge gjennom alle tider på distansen.

Hove Johansen løp også under kravet til EM da han ble klokket inn til 6,76.

