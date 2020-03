Friidrettstopp: OL-utsettelsen var til utøvernes beste

- RIKTIG AVGJØRELSE: Sebastian Coe er glad for at OL i Tokyo har blitt utsatt til 2021. Foto: Ronald Zak (AP)

Sebastian Coe i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) er glad for at OL utsettes. Det gjør det lettere for idrettsutøvere å unngå smittefare, sier han.

Styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) bestemte tirsdag at OL skulle bli utsatt til 2021, og det er friidrettspresident Coe glad for. – Vi ville ikke sette utøverne i en posisjon der de gikk imot myndighetenes anbefalinger og kanskje til og med måtte bryte lover, sier Coe ifølge nyhetsbyrået AFP og fortsetter: Nyhetsstudio: Slik påvirkes idretten av koronaviruset – I bakhodene deres handlet det også om at utøverne risikerte å bli smittet og spre det til deres familie, barn, besteforeldre eller foreldre. Vi ville fjerne det dilemmaet så fort som mulig. I et brev mandag skrev Coe til IOC-sjef Thomas Bach at OL «verken var gjennomførbart eller ønskelig». Det skjedde kun én uke etter at friidrettssjefen mente at det var for tidlig å snakke om OL-utsettelse. Les også: Superstjernene strømmer til «det gylne triangel», men ny utvikling skaper problemer (+) Det er fortsatt uvisst hvilke datoer OL vil avvikles i 2021, men forhandlingene mellom IOC og den japanske arrangøren er i ferd med å gå inn i siste fase, skriver nyhetsbyrået Reuters. (©NTB)

