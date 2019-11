Frikjent for uaktsomt drap etter Hillsborough-tragedien for 30 år siden

David Duckenfield (75), politimannen som var vaktansvarlig under Hillsborough-tragedien i 1989, er frikjent for uaktsomt drap.

David Duckenfield ledet politistyrkene som var til stede i forbindelse med Liverpools semifinale mot Nottingham Forest på Hillsborough stadion i FA-cupen 15. april 1989. Tragedien, den verste i britisk fotballhistorie, krevde 96 Liverpool-supporteres liv og skjedde som følge av overfylte tribuner.

I april klarte ikke juryen å avgjøre skyldspørsmålet i saken mot Duckenfield, mens tidligere Sheffield Wednesday-sjef Graham Mackrell ble funnet skyldig i å ikke ha oppfylt sikkerhetskravene på stadion da ulykken skjedde.

I 2012 konkluderte en uavhengig kommisjon at Liverpools supportere ikke hadde skyld. Derimot ble det konkludert at det var det svikt i politiets rutiner som var hovedårsaken til at 96 personer døde.

