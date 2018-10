Frisk Asker raknet da Noer storspilte for Lillehammer

Jacob Noer scoret fire av Lillehammers seks mål da Frisk Asker ble sendt hjem med 2-6-tap i eliteserien i ishockey tirsdag.

Gjestene hang med i to og en halv periode, men da raknet det for Asker-laget. Mye av æren for det skal hjemmelagets Jacob Noer ha. 20-åringen, som ble kåret til årets unge nykommer i eliteserien i fjor, stoppet ikke før han hadde satt fire pucker bak Frisk Asker-keeperen.

Lillehammer tok med seg 1-0 til den første pausen etter mål av Augustin Cangelosi drøyt fem minutter ut i perioden.

Etter nesten ni minutter i annen periode satte Noer inn sitt første for dagen, da han etter forarbeid av Adrian Saxrud Danielsen doblet hjemmelagets ledelse. Frisk reduserte knappe fire minutter senere ved Garreth Thompson, og 2-1 sto seg inn til siste pause.

Den siste perioden var knapt kommet i gang igjen da Noer igjen var frampå. 1.28 minutter ut i tredje periode økte han ledelsen til 3-1.

Frisk-veteranen Anders Bastiansen sørget for ny spenning i kampen da han reduserte kort tid senere, men så raknet det fullstendig for Frisk Asker.

Knappe fem minutter før slutt satte Noer inn sitt tredje og Lillehammers fjerde, men veken Noer eller hjemmelaget var ferdigscoret for kvelden. Brendan Ellis satte inn 5-2, før Noer igjen var sist på pucken da han fastsatte sluttresultatet til 6-2 i Kristins Hall.

Med seieren er Lillehammer nummer fire på tabellen. Fem poeng skiller opp til ligaleder Storhamar. Frisk Asker er to plasser lenger bak.

