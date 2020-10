Frisk Asker-spiller alvorlig skadd etter kollisjon med mål - tillot likevel ny kamp kvelden etter

- Han har truffet målet så feil som det er mulig å treffe det.

En spiller som tilhører Frisk Askers ishockeystall er alvorlig skadd etter en kollisjon med det ene målet i Askerhallen under en U21-kamp lørdag.

Søndagens eliteseriekamp mellom Frisk Asker og Grüner samme sted ble spilt som normalt, til tross for ulykken dagen før.

Ulykken skjedde da askerklubbens U21-lag møtte Lørenskog. Spilleren ble sendt til Ullevål sykehus der han seinere ble operert natt til søndag.

Frisk Asker bekrefter hendelsen på eget nettsted, men vil foreløpig ikke kommentere mer rundt skadeomfanget på spilleren. U21-kampen ble avbrutt etter hendelsen.

- Jeg tror dessverre at spilleren som ble alvorlig skadd har hatt maks uflaks. Han har truffet målet så feil som det er mulig å treffe det. Dette er selvfølgelig tragisk for vedkommende, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund til Nettavisen.

Eide sier det stilles de samme kravene til målene i alle ishockeyhaller i Norge som internasjonalt, men at man i Askerhallen har spilt med dispensjon for en annen festeløsning enn den vanligste.

Askerhallen er bygget i 1969, og der fester man målene noe annerledes til isen enn i nyere ishaller.

HAR SIKKERHETSKRAV: Generalssekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Mens det vanlige er å bruke bøyelige pigger i gummi, såkalte «flex pegs», til å feste målene i isen, brukes det i Askerhallens tilfelle andre og mer statiske pigger under metallstolpene.

Disse bores ikke like langt nedover i isen, for å unngå kontakt med frysemekanismen i underlaget.

- På grunn av at Askerhallen er så gammel som den er, klarer man ikke å bore piggene like langt ned. Jeg tror målene sitter bedre fast i isen med «flex pegs». Stolpene sitter mer fast for at keeperne skal kunne bruke dem til sparke ifra, noe som er blitt mye vanligere nå enn før, påpeker ishockeyforbundets generalsekretær.

Ottar Eide har vært til stede på mange kamper i Askerhallen, og har heller fått et inntrykk av at målene går ut av stilling oftere der enn andre steder i landet.

Han mener en video forbundet har hatt tilgang til viser at målet som var involvert i lørdagens ulykke heller ikke ble stående på unormalt vis.

Isen rundt hullene der målpiggene festes ofte blir mer porøs i Asker enn i haller som bruker gummipigger, ifølge Eide, og derfor kan piggene ha en tendens til å miste kontakten med isen lettere.

- Jeg tror noen mener det som skjedde lørdag kan skyldes at målet hadde fryst fast i isen. Men det høres jo usannsynlig ut. Jeg har selv sett at målene ikke sitter veldig godt fast i Askerhallen, sier Eide til Nettavisen.

Han forteller videre at forbundet ikke vurdert det som et sikkerhetsrisiko å spille eliteseriekampen mellom Frisk Asker og Grüner som normalt.

Nettavisen har også vært i kontakt med daglig leder i Frisk-Asker, Nicolay Sørensen. Han er enig med Eide, og forteller at målet ikke hadde fryst fast:

– Vi sliter med at målene ikke står i posisjon - de er så lette å rikke på, forteller Sørensen.

– Så, ja. Det er fullt forsvarlig å ha kamp her. Det er en godkjent matcharena, og det er ikke farlig når vi har målene slik vi har de, utdyper han.