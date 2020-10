Frisk Asker-talent takker for støtten etter alvorlig skade: – Dere er gull å ha

Mats Hildisch (18) snakker for første gang om skaden som har gitt ham lammelse. Frisk Asker-spilleren er klar for å gå i gang med en omfattende rehabilitering.

Det var sist lørdag at Hildisch pådro seg en alvorlige skade etter å ha kollidert med målburet i en U21-kamp. Han ble operert på Ullevål sykehus, men grundige undersøkelser viste at han hadde fått en ryggmargsskade som har gitt ham lammelse.

Onsdag kveld la ishockeytalentet ut denne meldingen på Instagram :

«Som mange av dere vet, har jeg fått en alvorlig skade. Under en hockeykamp fikk jeg brudd i nakken og en skade på ryggmargen. Jeg blir nå flyttet til et rehabiliteringssenter på mandag, og er klar for å jobbe mer enn noen gang. Jeg setter utrolig stor pris på alle støttende meldinger, og dere er gull å ha i denne situasjonen».

Hilsninger om god bedring strømmet kjapt inn. I løpet av den første timen hadde det tikket inn over 400 kommentarer.

Unggutten skal neste uke flyttes videre til Sunnaas sykehus for rehabilitering.

«Vi i Frisk Asker føler med Mats og familien og vil gjøre vårt ytterste for å være der og støtte dem i tiden som kommer. Det viktigste for Mats nå er å få hvile, slik at han kan bruke all sin kraft og energi på den tøffe rehabiliteringsperioden som ligger foran ham. Familien er rørt og enormt takknemlig for all den varme og støtte den har fått fra hele hockeyfamilien», het det i en pressemelding fra Frisk Asker mandag.

Hildisch var tatt ut til U18-landslaget i januar. Han var også med i troppen til Frisk Asker til eliteseriekampen mot Vålerenga 8. oktober, men spilte ikke.

(©NTB)