Frisk Asker tapte etter straffer for Ringerike

Frisk Asker fikk det på ingen måte lett mot nykommer Ringerike i seriestarten av eliteserien ishockey lørdag. Ringerike vant kampen 5-4 etter straffer.

Ringerikes Michael Söderberg fikk æren av å scoret det første målet i årets eliteserie. Han gjorde 1-0 for de nyopprykkede fra Hønefoss borte mot Frisk Asker etter snaue fem minutter.

Hjemmelaget fikk summet seg og slo tilbake med scoringer fra Nicolay Andresen og Kyle Daniel Bonis. Jørgen Langdalen sto for Ringerikes utligning til 2-2.

I midtperioden satte Frisk Asker med store ambisjoner om å ta kampen opp med Storhamar og Stavanger opp dampen. Lagets nye transatlanter Shawn Szydlowski har kommet til Asker for å score mål og satte 3-2 etter kort tid i 2. periode.

Viktor Granholm økte til 4-2 etter fire og halvt minutt og det virket som om at Asker-laget hadde snudd kampen og overtatt.

Gjestene ville det derimot annerledes og Nils Lid Fuglesang reduserte til 3-4 før midtperioden var over. Thomas Myhre Lystad utlignet til 4-4 med litt over ni minutter igjen av ordinær tid.

Etter fem minutter sudden death uten noen av lagene scoret ble det hele avgjort på straffer. Max Pettersson ble den store helten da han scoret på den avgjørende straffen.

For Frisk-trener Scott Hillman er det nok fortsatt en del å jobbe med, mens Ringerike-trener Martin Boork, sønn av den svenske trenerlegenden Leif Boork, fikk vist at hans lag ikke blir noen walkover, og at laget kan ta poeng fra alle i årets eliteserie.

