Frisk Asker tok første stikk i revansjeduellen

Beseiret Stavanger.

Frisk Asker tok et viktig skritt i retning å bryte kongepokaltrekken til Stavangers Oilers med 4-2-seier i den første kvartfinalekampen torsdag.

Oilers har i sluttspillsammenheng vært den dominerende klubben i norsk ishockey de siste sesongene. Seks strake kongepokaler har det blitt. Nå kan rekken bli brutt.

Mannskapet til Pål Gulbrandsen har ikke imponert i sedvanlig stil denne sesongen og ble bare nummer seks i grunnserien. Foran kvartfinalemøtene med Frisk Asker måtte sistnevnte finne seg å være klar favoritt.

Det stempelet innfridde Asker-klubben på egen is torsdag, til tross for at det ble spennende mot slutten.

Scoringer av Nick Pageau, Taylor Foster og Mikkel Christiansen så lenge ut til å gi en enkel Frisk-seier mot et Oilers-lag som i lange perioder slet kolossalt med å henge med. To raske reduseringer mot slutten av finske Lassi Kokkala og Kristian Forsberg skapte spenning, men ble til slutt mager trøst for gjestene. Frisk satte i stedet 4–2 i tomt mål i sluttsekundene.

Dermed er forrige sesongs tapende finalist i førersetet i kvartfinaleduellen som spilles best av sju kamper.

Stjernesmell for Lørenskog

Tungt ser det også ut for Lørenskog, som i tolvte time sikret seg den siste kvartfinaleplassen på bekostning av Stjernen. I første kvartfinalekamp ble det stortap mot grunnseriemester Storhamar.

Mattis Rønnilds scoring etter snaut ni minutter ble riktignok den eneste i åpningsperioden for hjemmelaget på Hamar, men i midtperioden røynet det for alvor på for gjestene.

Tre nye baklengs, og ytterligere fem i den siste perioden, ga Storhamar en oppskriftsmessig og fryktinngytende god start på kvartfinaleduellen med 9-0-seier. For gjestene fra Romerike endte torsdagskvelden i ydmykelse.

Kraftprøve i Sarpsborg

Sparta så ut til å ha kontroll på sin kvartfinaleåpning etter at Kyle Osterberg og Greg Wolfe sørget for 2-0-ledelse mot Manglerud Star. Oslo-klubben hadde imidlertid et langdrygt comeback på lager og sto for dagens eneste borteseier.

Per Kristian Person og Peter Lindblad fikset spilleforlengning med hver sin scoring, og i femte periode gjorde Lindblad sitt annet mål for kampen og fikset borteseier.

Da hadde kampen i Sarpsborg pågått i nærmere fire timer. Effektiv spilletid var 90.44 minutter.

Lillehammer tok første stikk

Roy Johansens Vålerenga har variert i prestasjonene denne sesongen, og torsdag ble det tøft i den første kvartfinalen borte mot Lillehammer.

Gjestene fra Oslo hang riktignok noenlunde med gjennom en fartsfylt og målrik første periode. Den endte 3–2 til hjemmelaget, etter at Rasmus Juell reduserte for Vålerenga mindre enn halvminuttet før slutt.

Det lille håpet som ble tent for Vålerenga, sluknet imidlertid etter tre nye Lillehammer-mål i midtperioden. Canadiske Brendon Ellis og amerikanerne Joey Benik og Nick Dineen scoret hver sin gang.

I siste perioden fastsatte nevnte Ellis resultatet til 7–2. Dermed er Lillehammer i førersetet i kampen om plass i semifinalene.

Neste runde i kvartfinaleserien spilles allerede lørdag.

(©NTB)

